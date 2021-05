Vague de critiques de la Copa América dans un Brésil avec 500000 morts par COVID

31/05/2021 à 21h10 CEST

.

Le Brésil, un pays avec près d’un demi-million de décès dus au COVID-19, accueillera la Coupe de l’America que personne ne voulait, une décision controversée qui a suscité une vague de critiques de la part des secteurs de la gauche et de la santé, et qui pourrait se retrouver devant les tribunaux, à l’heure où le pays connaît une recrudescence des infections.

La Conmebol, la plus haute autorité du football sud-américain, a annoncé lundi que le Brésil était le nouveau et unique lieu du tournoi qui avait déjà été reporté l’année dernière en raison de la pandémie, qui en 2021 a frappé plus durement l’Amérique latine.

Au début, la Colombie et l’Argentine allaient accueillir le concours. Le premier a été contraint d’y renoncer en raison des violentes manifestations sur son territoire et le second, en raison de la situation critique de ses hôpitaux.

Au final, la Conmebol a annoncé au Brésil, qui compte encore près de 2 000 décès par jour du coronavirus, et a notamment remercié le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui nie la gravité du COVID, d'”ouvrir les portes” du pays à la Copa América, qui devrait débuter le 13 juin.

La décision dépasse les limites du sport et intervient deux jours après que des dizaines de milliers de Brésiliens ont manifesté dans les rues contre le gouvernement Bolsonaro.

Le chef de l’État brésilien a actuellement les pires cotes de popularité depuis son arrivée au pouvoir le 1er janvier 2019, et la célébration de la Copa América pourrait accroître ce mécontentement social un an et demi après les élections de 2022, à qui entend se présenter.

Dans la seule manifestation au sein du gouvernement public à ce jour, le vice-président Hamilton Mourao a assuré que la tenue du tournoi au Brésil est “moins risquée” que de le faire en Argentine, bien que les statistiques disent le contraire.

Avec 462 000 décès et 16,5 millions d’infectés, le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le coronavirus; le deuxième au monde avec le plus de décès, après les États-Unis, et le troisième avec le plus de décès positifs, derrière les Nord-Américains et l’Inde.

La décision du gouvernement Bolsonaro contraste avec celle prise en 1918, lorsque les autorités brésiliennes de l’époque ont choisi de reporter le championnat sud-américain (aujourd’hui Copa América) en raison de l’avancée de la « grippe espagnole ».

Demande devant la Cour suprême et rejet de la gauche

Le Parti des travailleurs (PT) du Brésil, dirigé par l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, un allié du président argentin Alberto Fernández, a été l’un des premiers à s’opposer à l’accueil de la Copa América.

“Est-ce grave ? En pleine pandémie, l’arrivée de la troisième vague, menacée par le manque de lits et de fournitures et avec une vaccination lente ? Incroyable !” Gleisi Hoffmann.

Parallèlement, le député du Parti socialiste brésilien (PSB) Julio Delgado a annoncé qu’il allait déposer une plainte auprès de la Cour suprême pour interdire la tenue du tournoi dans le pays, où la justice a été un acteur décisif pour entériner les mesures sanitaires anti-COVID que Bolsonaro censure.

Il y a également eu des voix de centre-droit contre elle, comme le sénateur Renan calheiros, l’instructeur d’une commission installée au Sénat qui enquête sur d’éventuelles « omissions » du Gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

L’influent parlementaire a qualifié la Copa América de “championnat de la mort” et d'”union des négationnistes” au gouvernement, à la Conmebol et à la CBF.

Santé contre : « La décision du psychopathe »

Les spécialistes épidémiologiques consultés par l’. ont également refusé de front d’accueillir la Copa América dans un Brésil qui, après quelques semaines de légère trêve, a vu le taux d’infections au COVID-19 augmenter depuis début mai.

“C’est une décision psychopathique. C’est de la folie totale”, a-t-il déclaré à Efe. Rachel Stucchi, infectologue à l’Université de Campinas et consultant pour la Société brésilienne d’infectologie (SBI).

Au cours des sept derniers jours, le Brésil a signalé une moyenne d’environ 62 000 infections et 2 000 décès associés au COVID-19.

Avec une incidence encore très élevée, le pays est devenu un « grenier » pour de nouvelles variantes du SARS-CoV-2, dont le P.1, qui a émergé à Manaus et est considéré par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une souche mondiale “préoccuper”.

Division entre les gouverneurs

Sans savoir encore quelles villes accueilleront les jeux, le gouvernement de l’Etat de Pernambuco (nord-est) a déjà annoncé qu’il n’était pas en mesure de les recevoir.

Cependant, le gouverneur du district fédéral de Brasilia, Ibaneis RochaIl a dit qu’il n’avait “rien contre” cette possibilité.

Pour sa part, João Doria, le gouverneur de Sao Paulo, l’État brésilien le plus touché par la pandémie, ne s’y est pas opposé, même s’il a souligné que sa priorité est de “sauver des vies”.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs avec un grand sarcasme ont proposé comme mascottes de l’America’s Cup à “coroninha” et “covidinho”.