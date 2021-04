Vagues de chaleur probables dans le nord de l’Inde entre avril et juin alors que les conditions de La Nina s’affaiblissent

La montée de la chaleur et le réchauffement de la planète sont un problème majeur auquel la communauté mondiale est confrontée dans son ensemble.

Été 2021: L’Inde du Nord, en particulier le Rajasthan, Delhi, le Pendjab, l’Uttar Pradesh et l’Haryana, connaîtra probablement un été plus chaud que la normale cette année, selon le Département météorologique indien (IMD). Des conditions similaires prévaudraient également à Odisha et au Chhattisgarh. L’information a été partagée par l’IMD dans ses prévisions saisonnières des températures en Inde pour les mois d’avril à juin. À Delhi, à Odisha, à l’ouest de l’UP et à l’ouest du Rajasthan, la température maximale dépasserait la température normale de 0,30 à 0,62 degrés Celsius pendant la durée de la saison, a ajouté l’IMD.

Dans d’autres parties du pays, cependant, c’est-à-dire les régions péninsulaires du centre, de l’est et du sud, la température normale du jour prévaudrait.

Les conditions de La Nina, au cours desquelles une température de surface plus froide que la normale prévaut sur l’océan Pacifique et qui favorisent des conditions fraîches, s’affaiblissent maintenant, même si elles devraient se poursuivre jusqu’en juin. C’est aussi une raison pour laquelle les conditions deviennent favorables aux conditions de canicule.

La semaine dernière, plusieurs endroits du nord et du nord-ouest de l’Inde, comme le Rajasthan, Mumbai, la côte de l’Andhra Pradesh et l’Odisha, ont enregistré des températures maximales dépassant les 40 degrés Celsius. Selon les prévisions IMD, des vagues de chaleur normales pourraient être ressenties dans 10 États, dont Telangana, Delhi, Punjab, Rajasthan et Haryana.

Des orages actifs sont également probables pendant ces trois mois, entraînant des températures supérieures à la normale pendant la nuit dans la plupart des États du sud, a ajouté la prévision. Le reste du pays devrait avoir des températures nocturnes normales pendant cette période.

Montée de la chaleur: scénario mondial

La montée de la chaleur et le réchauffement de la planète sont un problème majeur auquel la communauté mondiale est confrontée dans son ensemble. Selon un rapport de la NASA plus tôt cette année, la température de surface moyenne mondiale en 2020 était à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée. Le rapport avait en outre déclaré que 2020 avait en fait dépassé 2016 en termes de température, mais comme la différence se situait dans la marge d’erreur de l’analyse, les années étaient liées pour le point le plus chaud.

La NASA a également déclaré que depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne de la Terre a augmenté de 1,2 degrés Celsius, indiquant l’énorme impact que les activités humaines provoquent sur l’équilibre dans l’atmosphère. Pour cette raison, les calottes glaciaires et la glace de mer se perdent à un rythme rapide, entraînant une élévation du niveau de la mer. C’est aussi ce qui provoque des vagues de chaleur plus longues et plus intenses.

Pendant ce temps, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), basée aux États-Unis, a également mené une étude, qui a révélé que 2020 était la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, battue seulement en 2016. La différence pourrait être due aux niveaux de référence variés que les deux agences utilisent pour leur analyse, ainsi que le fait que la NOAA ne déduit pas les températures aux pôles.

Cependant, pour 2021, la NASA prévoyait que l’effet de refroidissement des conditions de La Nina à la fin de 2020 entraînerait des températures légèrement plus fraîches cette année. Cela se reflétait également dans la prédiction du Met Office britannique selon laquelle 2021 serait plus froide dans le monde par rapport à 2020. Mais il a également déclaré que malgré les températures légèrement plus fraîches, 2021 tomberait toujours parmi les six années les plus chaudes jamais enregistrées.

Cela semble se refléter maintenant, du moins en Inde, par les températures que connaissent les régions du nord. Alors que l’Inde a connu un hiver assez froid jusque vers la mi-février, les conditions météorologiques ont changé rapidement, entraînant un début soudain de températures plus chaudes sans que les gens n’y aient été préparés. Le changement soudain est certainement préoccupant, car les températures atteignent environ 40 degrés Celsius et le mois d’avril vient de commencer, laissant les gens se demander ce qui se passerait lorsque le pic de l’été se présenterait en juin.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.