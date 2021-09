Vahdam lève Rs 174 crore au tour de la série D

Les investisseurs comprennent un consortium de filiales de Sixth Sense Ventures, le Mankind Group Family Office, le Family Office du fondateur d’Infosys Kris Gopalkrishnan, Urmin Group et White Whale Ventures pour apporter leur soutien à l’activité de consommation en croissance rapide.

Vahdam India, une marque de bien-être dans le thé, les épices et les aliments, a levé 174 crores de roupies lors de sa série D dirigée par le fonds de capital-investissement d’IIFL AMC. Les investisseurs comprennent un consortium de filiales de Sixth Sense Ventures, le Mankind Group Family Office, le Family Office du fondateur d’Infosys Kris Gopalkrishnan, Urmin Group et White Whale Ventures pour apporter leur soutien à l’activité de consommation en croissance rapide.

Avec la dernière série d’investissements, le financement total levé par la société à ce jour a dépassé Rs 290 crore. La société, qui se concentre sur la catégorie du bien-être, exécute un livre de jeu numérique unique pour créer une marque de consommation forte et évolutive à l’échelle mondiale.

Bala Sarda, fondateur et PDG de Vahdam, a déclaré que des célébrités mondiales comme Oprah Winfrey, Mariah Carey et d’autres ont approuvé les marques biologiques de l’entreprise. Avec la levée de fonds actuelle, la société prévoit d’approfondir sa distribution en ligne et hors ligne et également d’entrer dans de nouvelles catégories, de nouveaux marchés, d’investir massivement dans la R&D et de renforcer davantage l’équipe de direction.

Selon Chetan Naik, gestionnaire de fonds, capital-investissement chez IIFL AMC, la qualité supérieure et les mélanges innovants de Vahdam ont été très efficaces en termes de capital.

