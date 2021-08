Vahdam Teas exploite les jardins pour une pénétration plus profonde à l’étranger : l’industrie cherche à changer le modèle d’approvisionnement en bière

Selon Bidyananda Barkatkoty, ancien vice-président du Tea Board of India, les prix des feuilles vertes sont fixés en fonction de la demande et de l’offre.

Les canaux d’approvisionnement en thé modifient de plus en plus leurs modes d’approvisionnement, préférant s’approvisionner davantage dans les jardins directement plutôt que sur les plateformes d’enchères. Cela permet aux producteurs d’obtenir des prix plus justes et des prélèvements réguliers et aux consommateurs, la meilleure qualité d’approvisionnement dans les jours suivant la récolte.

Au milieu de toutes les discussions difficiles entre la North Eastern Tea Association (NETA) et le Tea Board of India concernant les changements requis dans la formule de partage des prix (PSF) entre les producteurs et les fabricants, les différends concernant le prix de référence minimum (MBP) et la qualité minimale acceptable (MAQ) pour le thé vert restent en suspens.

Des entreprises comme Vahdam Teas, qui ne possède pas de jardin mais travaille avec plus de centaines de jardins de thé de Darjeeling, Assam, Nilgiris, Kamgras et d’autres s’approvisionnent désormais directement dans les jardins et exploitent agressivement les marchés étrangers. Exportant vers 130 pays l’année dernière, Vahdam a enregistré une croissance de 110% de ses revenus à Rs 159 crore en FY21 contre Rs 75 crore en FY20. La marque est sur la bonne voie pour atteindre 500 crores de roupies au cours des trois prochaines années, a déclaré à FE Bala Sarda, fondateur et PDG de Vahdam Tea, ajoutant jusqu’à présent que les États-Unis étaient le principal marché de l’entreprise avec plus de 50% de ses revenus provenant de là.

« La pandémie a accéléré notre croissance, compte tenu de la transition vers des produits de bien-être de haute qualité et fiables, une adoption plus large du commerce électronique à l’échelle mondiale et une capacité d’exécution plus efficace. Vahdam prévoit de poursuivre sa croissance en se concentrant sur trois déclencheurs de croissance clés : approfondir ses marchés actuels (États-Unis, Canada, Royaume-Uni et Allemagne) et développer sa distribution omnicanale, renforcer sa présence sur de nouveaux marchés et se diversifier dans d’autres domaines pertinents. catégories de produits », a déclaré Sarda, ajoutant que la société a déployé sa distribution en Inde avec l’évolution rapide du paysage du marché du thé.

Selon Bidyananda Barkatkoty, ancien vice-président du Tea Board of India, les prix des feuilles vertes sont fixés en fonction de la demande et de l’offre. « Il y a une énorme concurrence pour la feuille verte et donc de nos jours, il n’est pas possible de supprimer le prix de la feuille verte.

Le prix de la feuille verte est voué à augmenter si le prix du thé fait augmente. Surtout, en cas d’accord écrit entre un producteur et un fabricant, le Tea Board ou l’administration du district ne devraient pas intervenir », a déclaré Barkatkoty.

Le PSF actuel entre un producteur et un transformateur est de 60:40 mais Neta a fait valoir que même si le PSF actuel prévalait, le taux de récupération pour les producteurs devrait être de 22% du coût de production.

Auparavant, Rudra Chatterjee, directeur général de Luxmi Tea, avait évoqué l’idée de traiter et d’emballer le thé des jardins lui-même et de le commercialiser via des plateformes électroniques pour l’exportation directe au lieu de le vendre en vrac depuis les jardins. Cela peut réduire les coûts intermédiaires et générer des revenus plus élevés. Sarda a déclaré que le thé provenant directement des plantations est emballé frais du jardin dans son usine certifiée BRC dans la région de la capitale nationale et expédié directement à ses centres de distribution mondiaux dans diverses parties du monde.

Une grande marque comme le groupe Goodricke a déjà un partenariat d’approvisionnement stratégique pour rendre leur thé disponible via le réseau de distribution mondial de Vahdam. Les plantations de thé réputées de Goodricke comme Castleton, Margaret’s Hope, Badamtam, Barnesbeg et Thurbo à Darjeeling ainsi que les meilleures plantations de l’Assam comme Amgoorie, Dejoo, Harmutty, Nonaipara et Borpatra travaillent activement avec Vahdam pour exploiter son écosystème mondial de consommateurs dans plus de 130 pays. . Cela peut créer de nombreuses opportunités et ouvrir des voies dans les années à venir. Les thés de la propriété de Goodricke sont promus par Vahdam dans plus de 100 pays, a déclaré Atul Asthana, directeur général et PDG de Goodricke.

