Vaincre Covid-19: intensifier la campagne de vaccination en Inde

Le comportement de chaque citoyen dans la gestion de son propre risque sanitaire et de son exposition sera essentiel pour que les communautés et le pays surmontent cette pandémie dévastatrice.

Par NK Ganguly

L’Inde fait vacciner ses citoyens avec des vaccins Covid-19 fabriqués dans le pays depuis janvier 2021. Le gouvernement a adopté une approche par étapes pour vacciner sa population – d’abord les populations à haut risque, puis les 60 ans et plus, et à partir d’avril, toute personne âgée de plus de 45 ans est éligible au vaccin. Une plateforme numérique, CoWIN, a été mise en place pour l’enregistrement des bénéficiaires du vaccin en amont, et pour la planification, la mise en œuvre et le suivi de la campagne de vaccination en amont.

Au 10 avril, l’Inde avait livré plus de 100 millions de doses du vaccin Covid-19, le pays le plus rapide à atteindre cette marque. Cependant, tout au long du déploiement du vaccin dans le pays, il y a eu, à juste titre, de fréquentes conversations sur la nécessité d’augmenter la vitesse de distribution de la vaccination. L’Inde a besoin de vacciner de nombreuses personnes, et le seul moyen d’y parvenir rapidement est d’avoir un plus grand nombre de vaccinations quotidiennes. Dans le même temps, il est tout aussi important de comprendre que la justification de toute stratégie de mise à l’échelle doit être basée sur une approche scientifique tout en maintenant la sécurité, la qualité et l’intégrité des processus. Considérons cela sous l’angle de ces trois piliers: la disponibilité des produits (approvisionnement en vaccins), les personnes (vaccinateurs formés) et les lieux (centres de vaccination).

Prenons d’abord la production et la fabrication de vaccins. L’Inde est une plaque tournante mondiale de la fabrication de vaccins et a été l’un des principaux fournisseurs de vaccins dans le monde. Les estimations suggèrent que la capacité de fabrication locale pour les vaccins Covid-19 oscille entre 70 et 80 millions de doses par mois – et des plans sont en place pour augmenter la production. De nombreux pays se tournent également vers l’Inde pour exporter des vaccins pour leurs besoins urgents. Cependant, la production de vaccins est un processus complexe et la capacité de fabrication ne peut pas être créée en peu de temps. Outre la mise en commun des ressources financières requises, des ressources humaines qualifiées spécialisées et des systèmes en place – tels que l’importation de matières premières sélectionnées de pays étrangers – les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits biologiques et pharmaceutiques doivent être suivies à la lettre par tous. fabricants. L’augmentation de la capacité de production doit être en tandem avec la capacité des fabricants à garantir le respect des BPF.

Deuxièmement, il est nécessaire de déployer suffisamment de vaccinateurs qualifiés. Les autorités savaient que les effectifs du Programme universel de vaccination (UIP) ne suffiraient pas à déployer la campagne de vaccination Covid-19. Tous les agents de santé impliqués dans la mise en œuvre de la vaccination contre Covid-19 doivent avoir des connaissances et des compétences adéquates pour garantir une administration sûre et efficace des vaccins. La formation doit être solide et complète et couvrir un large éventail d’aspects, y compris les connaissances sur le stockage, la manipulation, la livraison et la gestion des déchets des vaccins Covid-19, l’organisation de séances de vaccination contre Covid-19 et le suivi des événements indésirables après la vaccination (MAPI) . Et il faut une collaboration active avec les médecins, les infirmières et les techniciens des établissements privés pour répondre aux besoins de vaccination.

La formation des agents de santé est également essentielle pour lutter contre l’hésitation à la vaccination et renforcer la confiance du public. Cependant, ce programme de formation en lui-même est une tâche gigantesque – impliquant les responsables de programme des États et des districts, les médecins, les agents de vaccination, les responsables de l’information, de l’éducation et de la communication, les responsables de la chaîne du froid, les superviseurs, les gestionnaires de données, les agents de l’ASHA et Mahila Arogya Samitis. Tous ces aspects et acteurs ont besoin d’un soutien et d’un engagement adéquats pour garantir que nous disposons d’une main-d’œuvre qualifiée et formée pour administrer la vaccination Covid-19 aux citoyens du pays. Au cours des derniers mois, le gouvernement et les systèmes de santé publics et privés ont fait un travail herculéen à cet égard. C’est calme et dans les coulisses, et doit être apprécié.

Troisièmement, nous avons besoin de centres de vaccination accessibles et acceptables pour les gens. Les centres doivent également disposer d’un espace adéquat pour la surveillance obligatoire de tous les vaccinés pour tout effet indésirable immédiatement après la vaccination. Dans la première phase, les autorités ont mis à profit l’infrastructure de l’UIP pour la vaccination contre le Covid-19 – un réseau de près de 82 centres de vaccination lakh. Désormais, les installations du secteur privé sont également ouvertes pour l’administration des vaccins Covid-19. Cela nécessite un niveau extraordinaire de coordination et de préparation dans chaque centre.

L’équité vaccinale est essentielle à tout cela. Alors que la priorisation des populations vulnérables est la nécessité de l’heure, avec le nombre de cas à nouveau en augmentation, nous devons également envisager des opportunités de vacciner un nombre croissant de citoyens, qui sont souvent des propagateurs asymptomatiques.

De même, alors que nous renforçons les partenariats avec le secteur privé pour une mise à l’échelle rapide, nous devons également garder à l’esprit l’accessibilité financière – afin que le maximum de personnes ait un accès équitable au vaccin. Nous devons être indépendants des vaccins pour garantir la facilité d’accès, en particulier pour les groupes les plus marginalisés et vulnérables.

À long terme, nous pouvons également explorer une «approche de cafétéria» pour mettre sur le marché des alternatives vaccinales mondiales plus abordables, tout en stimulant simultanément la production locale. Dans une pandémie, cependant, la demande d’exportations déterminées par le marché et les prix déterminés par le marché des vaccins étrangers qui ne sont pas disponibles dans le programme de vaccination public posent non seulement des défis éthiques, mais pourraient également conduire à des questions et à des doutes inutiles sur la qualité des vaccins. administré par le système de santé gouvernemental. Il vaut mieux éviter de telles demandes jusqu’à un moment – dans le futur – où, espérons-le, une abondance de vaccins sera disponible et qu’il n’y aura pas de pénurie. Ce moment n’est pas venu.

Au cours de l’année dernière, une collaboration sans précédent entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les scientifiques, les fabricants de vaccins, le personnel de santé, les médias et les citoyens a contribué à minimiser les décès et les maladies dus à ce virus. Aujourd’hui, nous avons la chance d’avoir une meilleure idée de la façon de traiter les patients très malades, des antiviraux et des antibiotiques accessibles, de qualité et des vaccins efficaces à déployer contre cette pandémie. Mais alors que la deuxième vague de la pandémie se déroule, le seul moyen de couper la chaîne de transmission est de se concentrer sur une adhésion incessante aux comportements appropriés à Covid et de continuer à mettre l’accent sur les tests et le suivi, parallèlement à la vaccination. Au fur et à mesure du déploiement de cet exercice de vaccination gigantesque, le comportement de chaque citoyen dans la gestion de son propre risque sanitaire et de son exposition sera essentiel pour les communautés et le pays afin de surmonter cette pandémie dévastatrice.

L’auteur est l’ancien directeur général du Conseil indien de la recherche médicale

