Vaincre le paludisme: un nouveau vaccin candidat atteint l’objectif d’efficacité fixé par l’OMS pour lutter contre la maladie

Dans un essai portant sur 450 enfants âgés de 5 à 17 mois, rapporte Nature, le R21 a démontré un niveau d’efficacité qui atteint l’objectif de l’OMS de 75%. Le premier candidat ne pouvait offrir qu’une efficacité de 56%.

La recherche sur les vaccins a dû se concentrer sur Covid-19, pour des raisons évidentes – à des fins stellaires, cela aussi, avec de nombreux candidats vaccins puissants émergeant de tous les coins du monde, y compris, plus récemment, de Cuba. Cette année a également été remarquable en termes de percées vaccinales contre les maladies mortelles.

En février, l’IAVI et le Scripps Research Institute avaient annoncé les résultats encourageants d’un petit essai d’un vaccin contre le VIH basé sur l’approche du «ciblage de la lignée germinale». Désormais, un vaccin avec une efficacité de 77% sur un an pourrait aider à délivrer au monde, en particulier aux pays en développement, un tueur d’enfants redouté: le paludisme.

Alors que Covid-19 a suscité l’intérêt des entreprises et que les vaccins sont sortis en moins d’un an, le fait est que le paludisme endémique, qui touche principalement les pays à revenu faible ou intermédiaire, n’a pas reçu suffisamment de financement pour la recherche; cela, et le fait que le pathogène du paludisme soit particulièrement difficile à contrôler via des vaccins étant donné sa tendance à muter et à générer de nouvelles protéines, a signifié que l’objectif d’efficacité de l’OMS n’a pas été atteint jusqu’à présent, même après près d’un demi-siècle d’efforts.

Avec le dernier développement, des pays comme l’Inde qui ont un fardeau important du paludisme – il représente les trois cinquièmes de tous les cas dans la région Asie du Sud de l’OMS, même s’il a réussi à faire baisser l’incidence et les décès de plus de 70% entre 2000 et 2019 – pourrait avoir un certain soulagement.

