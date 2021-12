Vainqueur de la course à la mairie d’Atlanta déclaré, vainqueur du conseiller municipal approuvé par le maire Keisha Bottoms

Le membre du conseil municipal d’Atlanta, Andre Dickens, a remporté mardi un second tour pour devenir le prochain maire de la ville.

L’élection était centrée sur la question de la montée des crimes violents dans la ville. Dickens a fait valoir avec succès qu’il serait un leader plus efficace sur la question que sa rivale Felicia Moore, l’actuelle présidente du conseil municipal.

Moore avait été le premier candidat lors du tour de scrutin qui a commencé le 2 novembre.

Au printemps dernier, la maire démocrate sortante Keisha Lance Bottoms a surpris le monde politique en annonçant qu’elle ne se représenterait pas. Bottoms, un critique franc de Trump, était considéré comme une star montante du parti dans un État autrefois rouge qui a voté l’année dernière pour le démocrate Joe Biden à la présidence.

Dickens, un ingénieur de 47 ans et originaire d’Atlanta, a rejoint le conseil municipal en 2013. Il a effectivement fait valoir que sa grande variété d’expérience lui permettrait de lutter contre la criminalité ainsi que de logements abordables et d’élargir les opportunités pour les résidents les plus pauvres de la ville. .

Dickens s’est retrouvé à la deuxième place après le vote du 2 novembre, dépassant l’ancien maire de deux mandats Kasim Reed, qui a terminé troisième et a été exclu du second tour. Dickens a reçu le soutien de Bottoms et d’un certain nombre de ses concurrents du 2 novembre.

Comme c’est le cas dans de nombreuses grandes villes du pays, Atlanta a connu une augmentation effrayante des meurtres au cours des derniers mois. Début novembre, les meurtres avaient augmenté de 10 % en glissement annuel, soit 59 % par rapport à 2019, selon les données de la police d’Atlanta.

Dickens a fait campagne pour réprimer les gangs, augmenter le nombre de policiers dans la force de la ville et mettre en œuvre des pratiques de police communautaire.

Lien source