Vainqueur de la dixième saison de Nuestra Belleza Latina

. Clarissa Molina a remporté la dixième saison de Nuestra Belleza Latina

En 2016, Nuestra Belleza Latina a présenté la dixième saison du populaire spectacle Univisión, mais contrairement aux éditions précédentes, dans lesquelles à travers des castings dans différentes villes des États-Unis et de Porto Rico, les demi-finalistes qui ont concouru pour la couronne, cette fois il y avait un énorme monnaie.

Le programme télévisé a choisi d’avoir une édition spéciale, où les concurrents étaient plusieurs des reines les plus remarquables des éditions précédentes, qui, avec leur beauté, leur grâce et leur personnalité, ont laissé leur empreinte pendant leur séjour au concours.

Sous le nom de Nuestra Belleza Latina VIP, la dixième saison de l’émission de téléréalité s’est avérée plus stylisée et plus glamour que les autres éditions, puisque les candidats convoqués avaient déjà tous une plus grande expérience et expérience dans les médias, dans le monde du mannequinat, et même dans les concours de poids international, comme Miss Univers.

Là, et après une compétition très rude et serrée entre de solides candidats de tous les coins des États-Unis, la gagnante était la dominicaine Clarissa Molina, qui en 2015 avait atteint la quatrième place de l’édition remportée par Francisca Lachapel.

Curieusement, Clarissa a reçu la couronne de sa compatriote et amie, avec qui elle a participé à la neuvième édition du concours. Le public a massivement choisi Clarissa, qui en 2015 a également représenté la République dominicaine dans Miss Univers, où elle était demi-finaliste.

L’animateur de l’émission, Javier Poza, a annoncé que le public avait choisi Clarissa Molina comme gagnante de cette édition, avec 53% du total des voix, tandis que le Mexicain Setareh Khatibi, un autre des chouchous de l’édition, occupait la deuxième place, avec 30% des voix.

Les deux autres finalistes qui se sont rendues au dernier gala étaient la colombienne Barbara Turbay et la portoricaine Catherine Castro, qui ont finalement occupé les troisième et quatrième positions, et qui se sont démarquées dès le début par leur bonne relation et beaucoup de classe.

Lors de la saison VIP, où Osmel Sousa, Daniel Arenas et Jacky Bracamontes ont servi de jurés, il y a également eu de nombreuses frictions et épisodes controversés et combats entre les candidats, qui vivaient dans une ferme.

La dominicaine Zoila Ceballos, bien qu’elle ait été l’une des premières à quitter le programme, a pimenté le spectacle, avec sa personnalité irrévérencieuse, face à plusieurs reprises à des concurrents qui voulaient gérer la discorde, comme Ligia Uriarte. Une autre reine qui figurait parmi les 26 premières présélectionnées était Mirian Hernández, l’une des premières à partir.