Vainqueur de la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina

. Qui a remporté la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina ? : Ana Patricia

Les fans de Nuestra Belleza Latina sont ravis de l’annonce du retour de la célèbre émission de téléréalité sur les écrans d’Univisión, en septembre prochain.

Et dans l’immense coffre de souvenirs et de souvenirs que le programme a laissé, il y a sans aucun doute la quatrième saison de l’émission, dans laquelle la gagnante était la Mexicaine Ana Patricia González, qui après avoir divorcé de son premier mari, s’appelle maintenant Ana Patricia Gamez.

La belle candidate est devenue la grande favorite dès le début de la quatrième saison, qui s’est déroulée du 9 mars au 23 mai 2010.

Jouer

Ana Patricia Gonzalez, Reina de Nuestra Belleza Latina 2010 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Je ne prétends pas posséder le contenu de cette vidéo, propriété des artistes, éditeurs et producteurs respectifs.2010-05-25T04: 07: 01Z

Ana Patricia a gagné après avoir obtenu la première place du soutien du public, laissant la colombienne Carolina Ramírez à la deuxième place, qui, avec l’avancement de la compétition, a ouvert l’espace et s’est classée parmi les favorites, non seulement du public mais aussi des juges.

Le soir du sacre, le président du jury, Osmel Sousa, a prévenu que le candidat à la deuxième place avait obtenu 18% du total des voix des téléspectateurs, tandis qu’Ana Patricia, la gagnante, avait réussi à récolter 25,4% des voix.

Jouer

Ana Patricia s’est souvenue de sa première visite à Despierta América en 2010. Nous avons surpris notre Ana Patricia en lui montrant le jour où elle a visité Despierta América pour la première fois, une nuit après avoir remporté la couronne Nuestra Belleza Latina. Même elle-même n’imaginait pas que ce serait sa maison pendant de nombreuses années ! ABONNEZ-VOUS bit.ly/20L91KL Suivez-nous sur Twitter twitter.com/DespiertaAmeric Facebook facebook.com/despiertamerica Visitez le site officiel univision.com/shows/despierta-america/inicio À Despierta América… 2017-06-22T16: 40: 58Z

Ana Patricia a gagné, vêtue d’une robe bleue avec plusieurs surjupes, à manches asymétriques, et un détail qui a beaucoup attiré l’attention est qu’après son triomphe, les téléspectateurs ont vu un formidable baiser de félicitations que son mari lui a donné en direct. , Fernando González, avec avec qui la reine mexicaine s’est mariée entre 2009 et 2013.

Jouer

Finaliste de Nuestra Belleza Latina Ana Patricia GonzalesAna Patricia Gonzales est mexicaine et elle a 22 ans. Elle a été sélectionnée parmi les 12 finalistes de Nuestra Belleza Latina 2010. Elle nous raconte sa vie et ce que cela signifie pour elle d’être l’une des finalistes. Voir plus de vidéos NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ Regardez plus de vidéos de NBL sur youtube.com/show?p=HJR7XmhXVuQ2010-04-05T15:38:43Z

Dans la quatrième saison de Nuestra Belleza Latina, un total de 73 candidats présélectionnés ont été choisis, après des auditions à Los Angeles, Californie, Dallas, Miami, Chicago, New York, New York et San Juan, Porto Rico, qui se sont concentrés sur Miami. , avant de choisir les finalistes, qui ont concouru pour le concours vivant dans la soi-disant Mansion of Beauty.

Jouer

C’est ainsi que s’est déroulée l’audition d’Ana Patricia à NBLOsmel Sousa a surpris Ana Patricia avec la vidéo de son audition à Nuestra Belleza Latina. Réveillez l’Amérique avec les dernières nouvelles et le meilleur du divertissement : potins, jeux, concours, conseils utiles et invités spéciaux. Présenté par : Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia et William Váldez. Pour voir plus de vidéos… 2014-09-03T16: 03: 36Z

Après son triomphe, Ana Patricia, qui est devenue l’un des visages les plus reconnus d’Univisión, a également remporté un contrat avec cette chaîne et 250 000 $ en espèces et en prix.

Osmel Sousa, Lupita Jones et Julián Gil, sont revenus pour intégrer la table du jury, et les résultats finaux ont laissé Tatiana Delgado, de Porto Rico, à la troisième place, suivie de Bárbara Moros, du Venezuela, Lisandra De La Cruz, de Cuba et Fabiola Barinas , de la République dominicaine.

Jouer

Le jour où Ana Patricia Gámez a réussi à être reine de la NBL 2010 avec son père à ses côtés | NBL El Reencuentro Avec beaucoup d’émotion, Alejandra Espinoza, Giselle Blondet, Greidys Gil et Carlitos Calderón se sont souvenus du jour du couronnement d’Ana Patricia et ont souligné tous les obstacles qu’elle a dû surmonter dans sa carrière. En raison du décès récent de son père, le chauffeur n’a pas pu assister à l’émission, c’est pourquoi elle… 2020-07-15T17:00:08Z

Heidy Alvarado, Rossibell Mateo, Mayra Zavala, Cynthia Piña, Indiana Sánchez et Agostina Fusari, ont complété le groupe de finalistes de la quatrième saison.

Actuellement Ana Patricia Gámez, est mariée à Luis Carlos Martínez, frère de la conductrice Karla Martínez, avec qui elle a deux enfants : Giulietta, six ans et Gael Leonardo, 3 ans.