Vainqueur de la septième saison de Nuestra Belleza Latina

. Marisela de Montecristo a remporté la septième saison de Nuestra Belleza Latina

En 2013, Univisión a réalisé la septième saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina, consolidant le programme comme l’un des plus réussis de la chaîne, et cette édition particulière a été considérée par de nombreux téléspectateurs comme un conte de fées.

Le concours, qui s’est déroulé du 10 mars au 19 mai 2013, a comporté la participation de candidats choisis lors d’auditions dans des villes telles que New York, Chicago, Houston, Phoenix, San José, Californie, Los Angeles, Miami et Porto Rico.

Marisela Demontecristo a été couronnée Nuestra Belleza Latina 2013

Après plusieurs soirées au cours desquelles les candidats gagnaient l’affection du public, et dans l’un des galas qui a le plus attiré l’attention sur l’émission de téléréalité Univisión, la Salvadorienne Marisela Demontecristo a été choisie comme gagnante, tandis que la Dominicaine Audris Rijo, occupée la deuxième place.

La participation active du public a été telle que lors de la septième saison de Nuestra Belleza Latina, plus de 20 millions de votes ont été reçus pour le gala final.

Vêtue d’une majestueuse robe de gala fuchsia, Marisela Demontecristo a été couronnée Nuestra Belleza Latina, avec un soutien écrasant des téléspectateurs.

La reine nouvellement couronnée est retournée dans la maison où elle a grandi et dans son école aider comme je l'avais rêvé.

« Le candidat à la deuxième place a plus de 7 millions de voix. Le premier a obtenu un peu plus de 10 millions de voix, ce qui représente au total plus de 31 % des voix reçues », a déclaré le président de la table des juges du concours, Osmel Sousa, après avoir annoncé la décision rendue par le public. .

Après les auditions générales, environ 75 jeunes femmes ont été choisies dans la présélection, qui a ensuite été réduite à 18 demi-finalistes et enfin à 10 qui ont disputé la couronne et le contrat avec Univisión, ainsi que les 250 000 $ de prix.

La septième reine de Nuestra Belleza Latina a avoué combien elle a souffert après avoir remporté la couronne.

En troisième place, Viviana Ortiz, de Porto Rico, a été choisie, tandis que les quatrième, cinquième et sixième places étaient pour la Colombienne Bárbara Turbay, la Mexicaine Marina Ruíz et la Cubaine Odaray Prats Molina.

Les autres demi-finalistes étaient Bárbara Falcón, Zuleyka Silver, Essined Aponte, Karina Hermosillo, Fernanda Loconsolo et Lilia Fifield.

Le triomphe de Marisela Demontecristo a été classé comme le triomphe d’une “princesse”, en raison de l’humble histoire de la jeune fille, issue d’une famille à très faible revenu du Salvador, et qui a été menée avec beaucoup d’entrain, grâce à les efforts et les sacrifices de sa mère.

Voici à quoi ressemblait Marisela de Montecristo dans le concours préliminaire de Miss Univers

Après son triomphe dans Nuestra Belleza Latina, Marisela Demontecristo est devenue un modèle reconnu et a été choisie Miss El Salvador, représentant son pays dans Miss Univers, en 2018.

Actuellement, Marisela est une influenceuse reconnue à travers ses réseaux sociaux, où elle compte plus d’un demi-million de followers sur des comptes comme Instagram.