Vainqueur de la sixième saison de Nuestra Belleza Latina

. Vanessa de Roide, a été la gagnante de la sixième saison de Nuestra Belleza Latina

Entre le 4 mars et le 20 mai 2012, Nuestra Belleza Latina a tenu sa sixième saison, attirant encore plus de téléspectateurs que nuit après nuit, chaque dimanche, ils attendaient avec impatience le développement de l’émission de téléréalité Univision, qui couronnerait l’hispanique qui la ferait rêver. d’être le successeur de Nasstasja Bolívar se réalise.

Après les phases éliminatoires, il y avait un groupe de 24 candidats présélectionnés, qui ont montré dès le début que la compétition serait très serrée, donc consolider le fameux Top 12, est devenu un défi, dans lequel le jury a essayé de présenter un très varié groupe, dans lequel non seulement la beauté brillait, mais aussi le talent, la grâce, la carima et les histoires de vie.

A la fin et après plusieurs soirées au cours desquelles le public a pu connaître différentes facettes des candidates et a pu non seulement voir leur performance en tant que reines de beauté, mais aussi voir de près les détails de leur personnalité et de leur discipline et engagement pour relever les défis qu’elles face à face, le grand soir du 20 mai est arrivé.

Vanessa De Roide a remporté Nuestra Belleza Latina 2012Vanessa est devenue la reine de la sixième saison et la deuxième portoricaine à remporter la couronne de Nuestra Belleza Latina. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. A voir… 2012-05-21T02: 47: 54Z

Ce soir est venue la portoricaine Shalimar Rivera, qui a finalement atteint la sixième place, la mexicaine Fanny Vargas, qui avec sa tendresse et sa grâce a terminé cinquième, la dominicaine Nataliz Jiménez, qui s’est classée quatrième et qui pour beaucoup était la reine des reines de cette saison, le Vénézuélien Karol Scott, qui a finalement dû se contenter de la troisième place.

La Mexicaine Setareh Khatibi et la Portoricaine Vanessa De Roide sont restées main dans la main, et là c’est le président de la table du jury, Osmel Sousa, qui, comme à son habitude, a révélé la décision du juge en chef : le jury.

Vanessa de Roide aux auditions de Nuestra Belleza Latina à Porto Rico Les auditions pour la septième saison de Nuestra Belleza Latina à Porto Rico commencent. Vanessa de Roide nous apporte tous les détails. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour en savoir plus… 2013-01-17T21: 34: 25Z

“Le candidat à la deuxième place, a additionné 28,5% des voix et le vainqueur, avec le soutien du public, a atteint 32% des voix”, a déclaré Osmel Sousa, avant de dire que c’était pour lui un grand plaisir d’annoncer que le la reine de la sixième saison de Nuestra Belleza Latina était Vanessa de Roide, avec laquelle Porto Rico a remporté la deuxième couronne de ce concours. Le premier était avec Mellysa Marty, en 2008.

Vanessa De Roide, la reine de Nuestra Belleza Latina 2012 dans ‘El Gordo y la Flaca’ La portoricaine a parlé des coïncidences avec le numéro 6 et a ri de la chemise controversée que son petit ami portait lors de la finale. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. A voir… 2012-05-22T15: 05: 22Z

Vêtue de vert et avec un immense sourire, Vanessa De Roide a reçu la victoire avec beaucoup d’émotion, ce qui a brisé sa malédiction des deuxièmes places qu’elle avait eues lors de précédents concours, comme Miss Univers Porto Rico.

Nuestra Belleza Latina 2012 – Vanessa De Roide s’est défendue contre ceux qui l’accusaient d’être une menteuse Elizabeth Robaina, Ligia de Uriarte et Tatiana Ares lui ont rappelé qu’elle avait dit que Shalimar Rivera essayait de la manipuler. Nuestra Belleza Latina : la recherche de la plus belle Latina d’Amérique. Présenté par : Giselle Blondet, avec la participation des juges Osmel Sousa, Lupita Jones et Julian Gil. Pour voir plus de vidéos et… 2012-04-25T00: 36: 36Z

« Je ne veux plus être deuxième. Je veux gagner. J’ai beaucoup travaillé pour cela. Rien ne se compare à Nuestra Belleza Latina. Je me sens mieux, je me sens bien. J’ai beaucoup appris », avait déclaré Vanessa, quelques minutes avant d’être couronnée reine de l’émission de téléréalité Univisión.

De son côté, Setareh Khatibi, qui a reçu sa deuxième place avec beaucoup de bonheur, a laissé un message au public, qui continue à ce jour de résonner dans l’esprit des plus fidèles adeptes de l’émission.

“J’ai atteint un point où je me rends compte qu’il n’y a pas de limites dans ce monde… nous ne sommes pas parfaits et c’est ce qui nous rend uniques”, a déclaré la reine de beauté, qui a également montré ses talents d’actrice et de comédienne.

Suite à son triomphe, Vanessa De Roide, qui a travaillé comme animatrice et reporter sur les programmes d’Univision, a empoché un contrat avec la chaîne et plus de 250 000 $ en espèces et en prix.

Actuellement, la belle portoricaine attend son deuxième enfant.