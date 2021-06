Vainqueur de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina

. Greydis Gil a remporté la troisième saison de Nuestra Belleza Latina en 2009

En 2009, a eu lieu la troisième saison de Nuestra Belleza Latina, l’émission de téléréalité Univisión, qui faisait fureur à l’époque, étant l’une des compétitions les plus disputées, avec des histoires de vie extrêmement émouvantes parmi les participants.

L’émission a été diffusée entre le 1er mars et le 17 mai, date de la dernière soirée du couronnement, où le Cubain Greydis Gil a été choisi comme vainqueur. La jeune femme l’a emporté avec le soutien de 22,3% des votes des téléspectateurs.

Dès le début de la saison, la Cubaine s’est démarquée en faisant de son mieux chaque semaine, et la finale a réuni la Mexicaine Marycarmen López, une autre des grandes options, qui a finalement terminé à la deuxième place et l’Équatorienne Catalina López, qui a terminé troisième.

Après son triomphe en tant que Nuestra Belleza Latina, Greydis a commencé sa carrière dans les médias, en tant que journaliste pour Univision, et a ensuite voulu percer dans le monde du théâtre.

La gagnante de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina a étudié avec l’actrice nominée aux Oscars Adriana Barraza dans sa prestigieuse école de théâtre à Miami, où elle s’est distinguée par ses dons et sa discipline.

Plus tard, Greydis a déménagé à New York, où elle a travaillé comme correspondante pour les programmes Univision, et se consacre actuellement à son rôle d’influenceuse sur les réseaux sociaux et à la belle famille qu’elle a formée, avec son mari et ses deux enfants : Grace et Lucas. .

En plus de sa beauté et de sa grâce, quelque chose avec lequel Greydis Gil a conquis le jury et le public qui l’a soutenue du début à la fin, était sa personnalité posée.

Étant l’une des plus anciennes candidates du concours et l’une des plus anciennes à remporter cette compétition, à 28 ans, la Cubaine a toujours essayé de faire la médiation entre les problèmes normaux qui surgissaient entre les concurrents et, contrairement à d’autres participants controversés, elle a toujours maintenu sa place.

Le groupe de six candidats qui s’est rendu au gala final était également composé de la Mexicaine Mónica De León, de la Dominicaine Janice Bencosme et de la Mexicaine Berenice Guzmán, qui ont terminé respectivement quatrième, cinquième et sixième.

Les demi-finalistes qui ont concouru nuit après nuit pour la couronne ont également été intégrées par Monica Pastrana, Jennifer Andrade, qui fut plus tard Miss Honduras dans Miss Univers, Chastelyn Rodríguez, Susie De Los Santos, Anna Valencia et Vanessa Lotero.

Les 20 meilleurs concurrents comprenaient également Eloisa Alves, Lissette Rodríguez, Elizabeth Robaina, María Elena Anaya, Stephanie Figueroa, Francheska Mattei et Michelle Justiniano.

Dans cette édition de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa a continué d’être le président de la table du jury, avec Lupita Jones, mais l’idole du feuilleton Julián Gil a été remplacé par son collègue acteur Jorge Aravena.