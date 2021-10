Vainqueur de Street Woman Fighter – Holybang dirigé par Honey J remporte la couronne

La plus grande émission de téléréalité de Mnet, « Street Woman Fighter », s’est terminée après neuf épisodes et la reine de la K-pop BoA a annoncé que le vainqueur serait Holybang. Mené par Honey J, Holybang menait depuis le début, remportant 300 points dans la ronde des acclamations mondiales avec 137 826 likes.

Cette victoire historique a été saluée par le leader Honey J du groupe Holybang qui a déclaré : « Je ne pleurerai pas aujourd’hui. Nous sommes très reconnaissants envers notre famille et nos amis qui nous soutiennent toujours. Le personnel a également travaillé très dur. Je veux vraiment dire merci.

LIRE LA SUITE: Finale de Street Woman Fighter, toutes les performances explorées



(Mnet TV toujours coupé)

La gagnante de Street Woman Fighter révélée : Holybang remporte le trophée

Après neuf épisodes de combats acharnés entre huit équipes de danse, Street Woman Fighter a couronné le groupe de danse le plus féroce Holybang en tant que champion. Dans le discours gagnant, le leader Honey J a parlé d’avoir enfin une plate-forme où les danseurs coréens peuvent montrer leur créativité.

Le danseur hip-hop de 35 ans s’est exclamé : « Les danseurs coréens sont prêts depuis longtemps. Il y a tellement de grands danseurs. Vous pouvez être fier de vous. J’espère que ce SWF (Street Woman Fighter) fera beaucoup de progrès sur la scène de la danse.

Avant de remporter le trophée, Holybang a également interprété « Venom » qui a laissé les juges et le public sans voix. Découvrez la performance et le discours gagnant ci-dessous.

Finale de Street Woman Fighter, classement des finalistes exploré

Rang 2 – Crochet

Après Holybang, Hook a terminé deuxième dans la bataille de danse de Mnet. Aiki, le chef de l’équipe de danse a déclaré : « Les danseurs de ‘SWF’ sont cool. Des combats, des danseurs coréens !

Rang 3 – Lachica

Lachica s’est classé troisième lors de la finale du SWF et le chef du groupe de danse Gabi a remercié les membres du groupe pour leur voyage jusqu’à la finale en disant: «Je suis venu ici parce que les membres de l’équipe ont fait du bon travail. Merci d’avoir montré vos talents dans ce grand programme pendant cette période difficile. Nous l’avons fait parce que nous étions les plus cool et nous avons fait le meilleur.

LIRE LA SUITE: Blonde Jungkook dans le concert Permission To Dance à couper le souffle

Rang 4 – CocaNButter

CocaNButter s’est classé quatrième dans la finale de Street Woman Fighter. Le leader Rihey, considéré comme l’un des danseurs hip-hop les plus talentueux de Corée, a remercié l’équipe d’être venue jusqu’au bout.

Elle a déclaré: «Notre objectif était de montrer notre apparence jusqu’à la fin sur la scène finale. Ça fait vraiment du bien d’avoir réussi ça. J’ai pu aller jusqu’ici grâce aux membres et aux personnes qui m’ont soutenu. Merci d’avoir appris à connaître autant de danseurs à travers ‘SWF’.

Les fans réagissent à la victoire de Holybang et aux moments mémorables de la finale

Twitter a fait le buzz alors que Street Woman Fighter se termine avec Holybang soulevant le trophée, tissant une histoire inspirante pour les danseurs coréens.

Un fan a partagé : « Félicitations Holybang, pour avoir remporté le premier concours #StreetWomanFighter et toutes les femmes de l’émission ! Prouver au monde que les danseurs de devant ou de dos sont aussi des stars !

Un deuxième fan a observé: « La façon dont la caméra va à Monika immédiatement après l’annonce de Holybang comme gagnante et Monika criant à pleins poumons pour faire du battage publicitaire Holybang et Honey j! »

Un troisième fan a résumé: « Félicitations non seulement à Holybang mais aux 8 équipes qui ont ouvert les portes aux danseuses, vous avez beaucoup travaillé, ce sera pour toujours ma saison préférée Holybang, Prowdmon, YGX, Hook, Lachica, CocaNButter, WANT et WAYB, mes meilleurs équipages !

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Félicitations non seulement à Holybang, mais aux 8 équipes qui ont ouvert les portes aux danseuses, vous avez beaucoup travaillé, ce sera pour toujours ma saison préférée Holybang, prowdmon, ygx, hook, lachica, cocanbutter, want and wayb mes meilleures équipes#StreetWomanFighter

pic.twitter.com/NAn15Vbgae — aly || cw: affection des rois, combattante de la rue (@svnlithj) 26 octobre 2021

Regardez quelques-unes des performances époustouflantes de Street Woman Fighter ci-dessous.





Dans d’autres nouvelles, combien coûtent les billets pour Rod Stewart ? Prix ​​et dates de la tournée au Royaume-Uni explorés