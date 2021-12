Vainqueur du trophée Heisman en soins intensifs avec COVID-19

Un gagnant du trophée Heisman était dans une unité de soins intensifs de l’hôpital d’Omaha, Nebraska lundi en raison de la COVID-19. Selon l’Associated Press, Johnny Rodgers, ancienne star de l’Université du Nebraska qui a remporté le Heisman en 1972, a été hospitalisé le matin de Thanksgiving avec le virus au Nebraska Medical Center. Il a développé une pneumonie mais s’est amélioré après quelques jours. Cependant, les choses ont empiré pour Rodgers la semaine dernière et a ensuite été placé en unité de soins intensifs, selon son partenaire commercial Denny Drake.

« Il était assez faible jusqu’à tard hier », a déclaré Drake au Omaha World-Herald dimanche. « Il m’a appelé ce matin et sa voix sonnait bien. Il a dit qu’il avait pris un virage vers la guérison et qu’il se sentait beaucoup mieux. » Le 28 novembre, Rodgers a posté un message à sa famille et à ses amis sur Facebook.

« Je suis reconnaissant pour mes enfants et ma famille, et reconnaissant pour les nombreux amis et amis que j’ai sur Facebook », a écrit Rodgers. « Merci pour les années et les années de soutien et de m’avoir montré que vous vous souciez de moi. Beaucoup de bénédictions à vous tous et à votre famille. Des mots inspirants… Dans nos vies, nous ferons face à de nombreux types d’adversaires. Dans notre chair, nous pourrions sentir qu’il n’y a aucun espoir, que personne ne se soucie de nous. Mais ce sont des moments pour continuer à prier, pour « rester vigilant et être reconnaissant ». Oui, pour remercier Dieu, confiant qu’Il entend nos prières et que nous pouvons Lui faire confiance. »

Rodgers, 70 ans, a occupé plusieurs postes pendant son séjour avec les Nebraska Cornhuskers. Il a remporté le Heisman après avoir enregistré 348 verges au sol, 1 013 verges au sol et 19 touchés au total. Rodgers a également aidé les Cornhuskers à remporter les championnats nationaux en 1970 et 1971 et a été nommé All-American par consensus en 1971 et 1972. Après sa carrière universitaire, Rodgers a été repêché au premier tour par les Chargers de San Diego en 1973 mais a décidé de jouer pour le Les Alouettes de Montréal de la LCF parce qu’ils lui ont offert plus d’argent. Il a passé quatre saisons avec Montréal avant de se joindre à la NFL en 1977. De multiples blessures ont empêché Rodgers d’avoir une carrière réussie dans la NFL et il a joué 17 matchs en deux saisons avec les Chargers.

Après le football, Rodgers a travaillé comme entrepreneur, militant communautaire et auteur. En 2000, Rodgers a été sélectionné au College Football Hall of Fame. En 2019, ESPN a sélectionné Rodgers dans son équipe All-Time All-America pour le 150e anniversaire du football universitaire.