Vainqueurs de l’intersaison de la MLB, perdants avant le verrouillage potentiel 2021

Le poêle chaud s’est échaudé au cours des derniers jours, les équipes de la MLB signant des joueurs vedettes juste avant ce qui pourrait être un arrêt de travail – un lock-out des joueurs qui oblige les propriétaires et la MLBPA à apporter des changements importants à sa convention collective.

Mais avant d’y aller, nous avons besoin d’un dernier regard en arrière, un examen de toutes ces signatures et de TOUT cet argent dépensé pour décider qui a gagné et qui a perdu. Oui, il reste beaucoup d’autres joueurs à signer. Cela peut prendre un certain temps avant que cela se produise.

Alors c’est parti, en commençant par la bonne nouvelle :

GAGNANTS



(Photo de Harry How/.)

Max Scherzer



Un lanceur qui a presque remporté le Cy Young l’année dernière aura 38 ans la saison prochaine… et gagnera 43 millions de dollars de plus avec les Mets de New York en raison des poches TRÈS profondes de Steve Cohen. Et il a aussi de l’argent différé venant des Nationaux !!

Steve Cohen



En parlant de cela… le propriétaire des Mets est passé de tweets et d’agents de déchirement publics à la signature de Scherzer, Mark Canha, Eduardo Escobar et Starling Marte.

Alors… est-ce que les tweets sont importants ? Je ne pense pas?

Rangers du Texas



Lorsque vous payez un demi-milliard avec AB pour deux des meilleurs agents libres de Corey Seager et Marcus Semien, vous devez être sur la liste des gagnants. Aussi: Ne dormez pas sur la signature de Jon Gray.

Blue Jays de Toronto



Kevin Gausman remplace Robbie Ray et Jose Berrios revient. La rotation va être vraiment, vraiment, VRAIMENT bonne, tandis que la composition va encore ratisser.

Marlins de Miami



Aimez ce qu’ils font. Avisail Garcia est monté à bord, l’as Sandy Alcantara est enfermé pour cinq ans supplémentaires, et les échanges pour Joey Wendle et Jacob Stallings indiquent que cette équipe ne déconne pas. Attention, NL Est.

Tigres de Détroit



Javier Baez et Eduardo Rodriguez aideront les Tigres en difficulté à progresser vers la pertinence.

PERDANTS



(Photo de Hunter Martin/.)

Le reste de la NL Est



Les Phillies n’ont rien fait. Les Braves pourraient perdre certains des joueurs qui les ont aidés à remporter une Série mondiale. Les Nats seront probablement à nouveau les derniers de la division.

Nous verrons ce qui se passe après l’arrêt de travail potentiel. Mais pour l’instant? Pas bon.

Les Dodgers de Los Angeles



Cela pourrait changer s’ils signaient Freddie Freeman loin des Braves. Mais perdre Seager et Scherzer n’est pas génial, et nous verrons comment perdre Chris Taylor.

Yankees de New York



Encore une fois, il y a plus d’intersaison à parcourir. Mais les Yanks autrefois dépensiers sont surpassés par l’autre équipe à New York. À quand remonte la dernière fois que vous pourriez dire ÇA ? De retour en 1986 ???

Ligue majeure de baseball



Si nous sommes effectivement sur le point d’avoir un arrêt de travail, toutes ces nouvelles amusantes, dépenses et excitantes seront balayées sous le tapis en un instant. Pas bon pour la MLB.