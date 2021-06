Vairamuthu partage la mise à jour sur la santé de Rajnikanth avec ses fans, tweete que “son examen médical s’est très bien passé”

Rajnikanth a terminé le tournage de son prochain film Annaatthe le mois dernier, qui a été retardé de plus d’un an en raison d’un coronavirus (Source photo : Soundarya Rajnikanth/Twitter)

Rajnikanth : Le parolier Vairamuthu a partagé la mise à jour sur la santé de la superstar Rajnikanth sur Twitter, affirmant que l’examen médical de l’acteur (Rajnikanth) s’était très bien passé et qu’il avait l’air en bonne santé et confiant. Rajni m’a appelé d’Amérique et je partage cette nouvelle sur Twitter pour ses fans (de Rajnikanth). L’acteur est parti pour l’Amérique il y a quelques jours suite à un bilan de santé général. Selon les nouvelles, il devrait subir d’autres tests dans les prochaines semaines et devrait retourner en Inde le 8 juillet.

Des photos et des vidéos de Rajnikanth et de sa femme Latha ont également fait surface sur les réseaux sociaux il y a quelques jours lorsque le couple est parti pour les États-Unis depuis l’aéroport de Chennai. La dernière photo de lui dans un look décontracté fait également le tour des réseaux sociaux alors qu’on le voit sortir de l’hôpital sur l’image. Sur la photo, Rajnikanth est vu à l’extérieur de la clinique Mayo aux États-Unis.

Rajnikanth a terminé le tournage de son prochain film Annaatthe le mois dernier, qui a été retardé de plus d’un an en raison du coronavirus. Le tournage du film s’est brutalement arrêté en décembre dernier lorsque de nombreux membres de l’équipe de tournage ont été testés positifs pour le coronavirus. Quatre membres d’équipage du plateau ont été trouvés positifs au covid. L’acteur a été testé négatif pour le coronavirus, cependant, le stress a provoqué des fluctuations de son niveau de pression artérielle qui ont nécessité une hospitalisation. Il a passé quelques jours en observation dans un hôpital d’Hyderabad alors qu’il annulait le programme de tournage restant. L’acteur est retourné à Chennai pour un repos complet.

Après avoir récupéré, la superstar de 70 ans est retournée sur les plateaux d’Annaatthe à Hyderabad et a continué à tourner pendant 35 jours consécutifs dans les limites sûres d’une bio-bulle pour terminer la dernière étape du tournage sans plus tarder. Le film est en phase de post-production et devrait sortir en salles pendant les vacances de Deepavali. Le film est écrit et réalisé par Siva et les stars de cinéma Nayanthara, Keerthy Suresh, Khushboo et Prakash Raj seront également vues dans le rôle principal.

