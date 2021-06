Vais-je économiser de l’argent avec un abonnement ferroviaire flexible ?

Alors, le punk allait finir les pierres qui roulent? Ils se sont moqués de cette prédiction en sortant l’un de leurs albums les plus acclamés depuis des années dans Some Girls en 1978. Ensuite, le suivi a montré qu’ils étaient plus que prêts pour la nouvelle décennie. Emotional Rescue, sorti le 20 juin 1980, a […] More