Vaishno Devi bousculade Mises à jour en direct : Yatra reprend ; Centre, J&K annoncent à titre gracieux

Le ministre de l’Union Jitendera Singh s’est précipité à Katra tandis que le Premier ministre Narendra Modi surveille de près la situation.

Mises à jour en direct de la bousculade de J&K, mises à jour en direct de la bousculade de Vaishno Devi: le DGP du Jammu-et-Cachemire Dilbagh Singh a déclaré aujourd’hui qu’au moins 12 personnes sont mortes tandis que 13 ont été blessées dans la bousculade qui a éclaté vers 3 heures du matin à Mata Vaishno Devi Bhawan à Katra. L’incident s’est produit après qu’une dispute a éclaté, ce qui a poussé les gens à se bousculer, suivi de la bousculade. Une forte affluence de fidèles a contribué à l’aggravation de la situation. Le ministre de l’Union Jitendera Singh s’est précipité à Katra tandis que le Premier ministre Narendra Modi surveille de près la situation. Le président Ram Nath Kovind avait également exprimé son chagrin suite à cet incident. Le Premier ministre Modi a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et a déclaré qu’il s’était entretenu avec le lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire Manoj Sinha et les ministres de l’Union Jitendra Singh et Nityanand Rai pour faire le point sur la situation.

Dans un tweet, le bureau du Premier ministre (PMO) a déclaré : « Une ex-gratia de Rs 2 lakh chacun du PMNRF serait remise aux plus proches parents de ceux qui ont perdu la vie à cause de la bousculade à Mata Vaishno Devi Bhawan. Les blessés recevront 50 000 roupies : PM @narendramodi. » J&K LG Manoj Sinha a commandé une sonde dans la bousculade. Le comité d’enquête sera dirigé par le secrétaire principal (domicile) avec l’ADGP, Jammu et le commissaire divisionnaire, Jammu en tant que membres. La bousculade s’est produite aux premières heures d’aujourd’hui près de la porte numéro trois à l’extérieur du sanctuaire du sanctuaire au sommet des collines de Trikuta, à environ 50 km de Jammu. La bousculade a été déclenchée par une forte affluence de fidèles venus lui rendre hommage pour marquer le début de la nouvelle année, ont déclaré des responsables. Les fidèles se rendent généralement au sanctuaire au sommet d’une colline depuis le camp de base de Katra, sur une distance de près de 13 km, tandis que certains y parviennent en hélicoptère.

Mises à jour en direct

Dans une série de tweets, le bureau du lieutenant-gouverneur du Jammu-et-Cachemire a déclaré qu’une ex-gratia de Rs.10 lakh chacun serait remise aux plus proches parents de ceux qui ont perdu la vie en raison de la bousculade et Rs 2 lakh aux blessés . Conseil du sanctuaire pour supporter le coût du traitement des blessés. Vingt autres personnes ont été blessées et la majorité d’entre elles suivent un traitement à l’hôpital de superspécialité Mata Vaishno Devi Narayana, ont indiqué les responsables, ajoutant que l’état de quatre des blessés était jugé « critique ». Les responsables ont déclaré que le sanctuaire était ouvert et que les fidèles lui rendaient hommage jusqu’à l’arrivée des derniers rapports.