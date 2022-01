Vaisho Devi darshan : le conseil d’administration du sanctuaire décide de prendre complètement en ligne la réservation de yatra un jour après la bousculade

En moyenne, 2 000 bons de Yatra sont délivrés en ligne et 28 000 ont été délivrés quotidiennement aux pèlerins à leur arrivée.

Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board a décidé de faire des réservations de yatra to temple en ligne. La nouvelle arrive un jour après que 12 pèlerins aient perdu la vie dans une bousculade qui s’est produite le

1er janvier, lorsque les fidèles ont afflué en grand nombre.

À l’heure actuelle, il existe deux manières de réserver son trek de 13 km jusqu’au sanctuaire en ligne ou après son arrivée dans la ville de Katra. En moyenne, 2 000 bons de Yatra sont délivrés en ligne et 28 000 ont été délivrés quotidiennement aux pèlerins à leur arrivée. Maintenant, tout le processus est en ligne.

Le gouverneur de J&K, Manoj Sinha, qui a présidé une réunion du conseil d’administration après la bousculade ordonnant une révision, a annoncé la décision en dehors de l’indemnisation de Rs 5 lakh pour le plus proche parent du défunt. En outre, Rs 10 lakh à titre gracieux a été annoncé samedi. Rs 2 lakh ont également été annoncés pour les blessés, le sanctuaire prenant en charge le coût des blessures.

De plus, des directives ont été données pour une gestion efficace des foules, l’élaboration de plans de décongestion et l’augmentation de l’infrastructure du chemin vers le sanctuaire et la séparation des voies d’entrée et de sortie. Des sources ont en outre révélé à l’Indian Express que le conseil pourrait limiter le nombre de pèlerins quotidiens au sanctuaire à 25 000.

La ville de Katra pour le yatra vers Trikuta Hills est restée déserte dimanche après avoir été témoin d’une importante fréquentation au cours des trois derniers jours. L’ensemble immobilier Niharika, lieu d’hébergement des pèlerins, avait également un air désert. Seuls 11 000 pèlerins ont cherché des feuilles de yatra jusqu’à 13 heures dimanche et près de 25 000 se sont rendus au sanctuaire.

Les hôteliers ont été confrontés à un grand nombre d’annulations pour les réservations à l’avance, car de nombreux voyages ont appelé ou sont revenus sans darshan. Un comité de trois membres dirigé par la secrétaire principale à l’Intérieur Shaleen Kabra et formé par le gouvernement du Jammu-et-Cachemire a visité la zone de bousculade pour inspection.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.