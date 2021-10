Val Bisoglio, un acteur prolifique des années 1960 aux années 1980, est décédé le 18 octobre. Il avait 95 ans. Bisoglio a commencé sa carrière en 1956 et a continué à jouer régulièrement jusqu’au milieu des années 1980. Ses dernières apparitions à l’écran sont survenues dans trois épisodes de la saison 4 des Sopranos en tant que Murf en 2002.

Bisoglio est décédé à son domicile de Los Olivos, en Californie, a déclaré samedi à Variety sa femme, Bonnie Bisoglio. Il laisse dans le deuil son épouse, ses fils Joseph Valentino Bisoglio, Sgt. Scott Chapman et Casey DeFranco. Il laisse également dans le deuil ses deux belles-filles et trois beaux-frères.

Val a été une des premières inspirations. J’étais tellement ravi quand je l’ai vu apparaître dans Les Sopranos. Toujours réel. – Dave Bean (@beandave1) 23 octobre 2021

L’acteur est né Italo Valentino Bisoglio à New York, New York, et a été élevé par des immigrants italiens. Il a commencé à jouer sur la scène new-yorkaise et est apparu dans un épisode de The Edge of Night en 1956, selon son profil IMDb. Au cours des années 1960 et 1970, il partage son temps entre des apparitions à la télévision et au cinéma. Il a eu des rôles dans les films No Way to Treat a Lady (1968), The Brotherhood (1968), Serpico (1973), The Hindenberg (1975) et St. Ives (1976). En 1977, il incarne le père de John Travolta dans Saturday Night Fever.

Bisoglio a également joué dans The Doctors en 1969, All in the Family en 1972 et Roll Out de 1973 à 1974. Il a eu des rôles d’invité dans des épisodes de Kojak, Police Woman, Barney Miller, Phyllis, The Mary Tyler Moore Show, The Rockford Files , Working Stiffs et M*A*S*H. Son rôle le plus ancien à la télévision était celui de Danny Tovo dans Quincy ME, apparaissant dans plus de 100 épisodes entre 1976 et 1983. Sa carrière a commencé à ralentir au milieu des années 1980, mais il est revenu à la télévision en 2002 pour un rôle dans Les Sopranos. En dehors de son activité d’acteur, il a participé au programme pilote de lutte contre la pauvreté de l’administration Kennedy, Mobilisation pour la jeunesse, créé en 1962.