Val Bisoglio décédé: l’acteur de Saturday Night Fever et MASH décède à l’âge de 95 ans

Bisoglio est décédé à son domicile le 15 octobre (Photo: CBS via .)

Val Bisoglio est décédé à l’âge de 95 ans, a-t-on confirmé.

L’acteur, surtout connu pour avoir joué dans M*A*S*H et Saturday Night Fever aux côtés de John Travolta, est décédé le 15 octobre dans sa maison à flanc de montagne près de Los Olivos, en Californie.

Sa femme, Bonnie Bisoglio, a confirmé la nouvelle à Variety ce week-end. La cause du décès n’a pas été révélée.

Bisoglio s’est vanté d’une brillante carrière hollywoodienne qui a duré environ 50 ans, en commençant par ses apparitions sur la scène new-yorkaise dans des productions telles que Kiss Mama, A View from the Bridge et Wait Until Dark, ainsi que Shakespeare in the Park avec Arthur Penn.

L’acteur a eu un certain nombre de crédits d’émissions de télévision, avec des rôles dans des séries telles que M*A*S*H dans laquelle il a joué le sergent. Sal Pernelli, Quincy ME dans lequel il a joué le rôle de Danny Tovo, et aussi Les Sopranos dans le rôle de Murf, son dernier rôle à la télévision en 2002.

Cependant, Bisoglio est peut-être mieux connu pour avoir joué le père impétueux de Travolta à l’écran, Frank Sr, dans Saturday Night Fever de 1997.

Bisoglio a joué le rôle de Frank Sr, père de Tony Manero de John Travolta, dans Saturday Night Fever (Photo: CBS via .)



L’acteur (l) a également joué dans The Night Stalker, The Zombie (Photo: .)



Bisoglio, ici dans You Dirty Rat, possède plusieurs crédits télévisés (Photo: .)

En plus de sa carrière d’acteur, Bisoglio a participé au projet pilote de mobilisation pour la jeunesse de l’administration Kennedy, un programme de lutte contre la pauvreté qui a formé des adolescents décrocheurs pour l’emploi.

Bisoglio laisse dans le deuil son épouse Bonnie, avec qui il a été marié pendant 25 ans, ainsi que ses fils Joseph Valentino Bisoglio et son épouse Devon, Sgt. Scott Chapman et sa femme Andrea et Casey DeFranco.

Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères Will R. Ray, E. Scott Ray et sa femme Kerry, Gaylord W. Ray et sa femme Cindy et J. Enos Ray et sa femme Julie.

