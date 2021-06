Val d’Aran by UTMB® présente le Trail Festival Baqueira Beret

08/06/2021 à 16h40 CEST

Sport.es

Il n’y a pas d’endroit plus magique et avec plus d’histoire que le Pla de Béret. Un grand plateau à 1860 mètres d’altitude, long d’environ 4 km, où en hiver il y a un centre de sports de neige et en été le bétail paît librement. Plaine enneigée plus de la moitié de l’année, et avec l’arrivée des beaux jours elle exhibe ses vertes prairies et les montagnes qui la surveillent. C’est dans ce lieu magique que l’organisation de Val d’Aran par l’UTMB® et la station de ski de Baqueira Beret ont décidé de célébrer le Baqueira Beret 2021 Trail Festival, un festival en plein air très spécial où les coureurs peuvent également s’amuser, mais qui est spécialement conçu pour les familles et les compagnons.

Le festival aura lieu le samedi 10 juillet, lorsque le PDA 55km de Beret, et profitera du passage des couloirs de la VDA 162km tout au long de la journée pour faire plaisir et encourager les coureurs qui auront déjà 100km sur les jambes, car ce sera un point de ravitaillement et une base de vie avec assistance tolérée.

De plus, le Trail Festival Baqueira Beret C’est la zone de départ et d’arrivée du Béret SKY Baqueira, une course ouverte au public à partir de 16 ans, et conçue pour tous les amoureux du trail pour découvrir les paysages de la Val d’Aran et retrouver les sensations uniques de courir. Le test a 15 km et 800 mètres de dénivelé positif. L’itinéraire part du Pla de Beret et monte jusqu’à Cap des Clòsos, Tuc de Costarjàs et Blanhiblar. Ceux qui les accompagnent peuvent monter avec le télésiège de Blanhiblar pour encourager leurs coureurs tout en prenant un café dans le Pàrrec de Blanhiblar.

Val d’Aran by UTMB® : Inscription et Camps Trail du Val d’Aran by Mauberme Experiences

Val d’Aran by UTMB® continue d’ajouter des inscrits, et a annoncé en mai dernier l’épuisement du CDH (105km), après avoir épuisé les inscriptions de la VDA (162km) en décembre 2020. De plus, le PDA (55km) est à 95% de sa capacité.

Les différentes épreuves de Val d’Aran par l’UTMB® aura lieu les 9, 10 et 11 juillet 2021 : les participants peuvent désormais retrouver le programme complet sur le web. Pour préparer chacune des courses, les Camps de randonnée du Val d’Aran par Mauberme Experiences: Un week-end de quatre jours avec les meilleurs professionnels : François d’Haene, Jordi Gamito et Anna Comet, qui conseillera et guidera les participants. Les camps d’entraînement se tiendront entre le 10 et le 13 juin 2021 et il reste encore quelques dernières places disponibles

Travailler sur un test sécurisé

A ce jour, l’organisation de Val d’Aran par l’UTMB® s’efforce de fournir un développement de test aussi standardisé que possible. Des protocoles Covid sont créés et mis en œuvre pour l’exécution des courses, également en collaboration avec les autorités sanitaires du Val d’Aran.

« En accord avec les autorités sanitaires du Val d’Aran, et en étroite collaboration avec elles, nous sommes convaincus que nous pourrons effectuer les tests en toute sécurité pour tous les participants et bénévoles. Nous avons le plein engagement des autorités gouvernementales pour que cela se produise & rdquor;, affirme Xavier Pocino, directeur du Val d’Aran by UTMB®.

L’organisation, qui prévoit d’avoir des coureurs de plus de 80 nationalités différentes (55% de l’extérieur de l’Espagne), affirme étudier cas par cas individuellement, puisque chaque pays a une réglementation différente, pour offrir une solution satisfaisante à chaque courtier. Le protocole Val d’Aran by UTMB® en vigueur a été approuvé par Aran Salut, mais l’organisation mettra à jour les mesures en fonction de l’évolution de la situation.

« En juillet, en fonction de l’incidence du Covid, nous appliquerons le protocole établi par les autorités compétentes. À mesure que la date de l’événement approche, nous vous informerons des protocoles et mesures étudiés, entre l’organisation et l’administration locale, qui s’adaptent le mieux aux circonstances & rdquor;, commente Pocino.

Et en parlant de la course elle-même, le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces, tant extérieurs qu’intérieurs. Les coureurs ne seront autorisés à ne pas l’utiliser sur le parcours de course lorsque la distanciation sociale pourra être garantie. De plus, cette année un ensemble de mesures sont mises en place pour garantir la sécurité de tous, comme la désinfection des mains à l’entrée des postes de secours.

Construire un test durable

La durabilité a pris une place centrale dans le monde du trail running, et Val d’Aran par l’UTMB® ne fera pas exception. L’organisation a conçu plusieurs mesures pour réduire l’impact du test sur son environnement. Pariant sur un modèle de mobilité durable, l’un des objectifs est de réduire les déplacements privés, et pour cela l’organisation mettra à disposition des lignes de transport public spécifique pour suivre les courses. Participants, coureurs, accompagnateurs et public