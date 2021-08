Val Kilmer aborde enfin la rivalité des armes à feu avec Tom Cruise et où en sont les deux maintenant

Sur la page, il y avait très peu de personnage Iceman. J’ai donc essayé de le rendre réel. J’ai manifesté une histoire pour lui, où il avait un père qui l’ignorait et, par conséquent, était poussé par le besoin d’être parfait à tous égards. Cette obsession de la perfection est ce qui le rendait si arrogant. Je jouerais aussi à dessein la rivalité entre le personnage de Tom et le mien hors écran. Et ce qui s’est finalement produit, ce sont les acteurs, à la manière de la vraie méthode, divisés en deux camps distincts. Vous auriez Maverick et Goose d’un côté, et Slider, Hollywood, Wolfman et moi, Iceman, de l’autre. C’était amusant de jouer sur le conflit entre nos personnages, mais en réalité, j’ai toujours pensé à Tom comme à un ami, et nous nous sommes toujours soutenus.