Val Kilmer “écrasé par la réalité de la combinaison” dans Batman Forever

Vous avez probablement rêvé plus d’une fois d’être Batman, et les jeux Arkham nous ont même rapprochés de la sensation. Mais la réalité du port du costume est très différente, dit Val Kilmer dans le nouveau documentaire autobiographique, Val, en discutant de Batman Forever de 1995 (via The Hollywood Reporter).

Le documentaire, maintenant sur Amazon Prime, présente une collection d’entretiens avec Kilmer et des séquences personnelles qu’il a tournées au fil des ans. L’acteur aurait accepté le rôle du scénario de Batman sans être vu, mais l’a regretté plus tard.

“Quelle que soit l’excitation de mon enfance, j’ai été écrasé par la réalité du Batsuit”, a déclaré Kilmer dans le documentaire. “Oui, chaque garçon veut être Batman. En fait, ils veulent être lui, pas nécessairement le jouer dans un film.”

L’expérience de porter le costume Batman Forever était une expérience isolante, a expliqué Kilmer.

“Je ne pouvais rien entendre et après un certain temps, les gens ont cessé de me parler”, explique Kilmer. Il dit qu’il enviait Tommy Lee Jones et Jim Carrey, qui jouaient Two-Face and the Riddler dans le film, parce qu’ils devaient réellement jouer leurs rôles.

“Ce que je faisais ne faisait aucune différence. J’essayais d’être comme un acteur dans un feuilleton. Quand je me tournais vers Nicole… Je ne pouvais pas compter combien de fois j’ai mis mes mains sur mes hanches.”

Dans une précédente interview, Kilmer a raconté une histoire sur les petits-enfants de Warren Buffett visitant le tournage du film. Selon Kilmer, les enfants étaient plus intéressés à jouer avec les gadgets de Batman et moins à rencontrer Batman.

“C’est pourquoi il est si facile d’avoir cinq ou six Batman”, a déclaré Kilmer. “Il ne s’agit pas de Batman – il n’y a pas de Batman.”

Ou peut-être que les petits-enfants de Buffett étaient tout simplement bizarres, car rencontrer Batman serait le point culminant de toute la vie de cet écrivain.

Alors que Kilmer ne portera plus le Batsuit (et Michael Keaton l’est presque certainement), l’acteur devrait apparaître dans Tom Cruise’s Top Gun: Maverick, reprenant son rôle de rival Tom “Iceman” Kazansky. Top Gun: Maverick devrait sortir en salles le 17 novembre 2021.