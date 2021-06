Val Kilmer réfléchit à Batman Forever en publiant les tendances de la coupe Schumacher

Batman Forever a également joué Jim Carrey dans The Riddler, Tommy Lee Jones dans Two-Face et Chris O’Donnell dans Dick Grayson/Robin, tandis que Michael Gough et Pat Hingle ont repris leurs rôles respectifs d’Alfred Pennyworth et du commissaire James Gordon. Bien que Forever ait reçu un accueil critique mitigé, il s’est bien comporté au box-office, gagnant plus de 336 millions de dollars dans le monde et dépassant le butin de Batman Returns. Alors que le temps de Kilmer en tant que Batman est passé, le super-héros de DC Comics est plus populaire que jamais, car non seulement Robert Pattinson dirige The Batman de Matt Reeves, mais Ben Affleck et Michael Keaton reprendront leurs versions du personnage dans The Flash.