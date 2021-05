Valanciunas et Brooks poussent les Grizzlies pour qu’ils ne tombent pas

Les Grizzlies ils survivent au moins pour le moment. Le match éliminatoire de la Conférence Ouest leur est allé. Les Spurs ont tenu ce qu’ils pouvaient, mais ils resteront pour leur deuxième année consécutive, et c’est déjà un développement très important dans la franchise dirigée par Gregg Popovich, sans présence en séries éliminatoires. Memphis a dû transpirer, attendre un coup franc pour entrer dans les dernières secondes pour assurer la victoire, qui était de 100-96.

Jonas Valanciunas Il était le leader incontesté de l’équipe Jenkins, qui respire et affrontera le perdant de la confrontation entre Lakers et Warriors. 23 + 23 et +26 sur la piste pour le Lituanien, qui termine statistiquement l’une de ses meilleures années et montre qu’il peut être décisif dans les matches importants.

Les Éperons ils se disent au revoir avec une bonne performance, ayant les playoffs à l’horizon jusqu’aux derniers instants. Popovich s’est tourné vers Gay pour soutenir son équipe dans les moments de demande maximale, un vétéran qui a commencé à émerger à son époque précisément à Memphis, mais cela n’a pas fonctionné et les Grizzlies sont ceux qui auront cette seconde chance de se voir à les éliminatoires pour lui.Titre de la saison 2020/21.