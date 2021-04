Valdano: “Quand le Santiago Bernabeu sera terminé, Anfield sera ce qui ressemblera à un terrain d’entraînement”

Jorge Valdano, l’ancien joueur, manager et directeur sportif du Real Madrid, s’est entretenu avec la station de radio espagnole, Onda Cero, après la victoire du Real Madrid sur Liverpool. On a demandé à l’éloquent Argentin ce qu’il pensait des commentaires de Jurgen Klopp concernant Valdebebas. Le manager de Liverpool était loin d’être élogieux en parlant du stade Alfredo Di Stefano avant et après le coup d’envoi. “C’était étrange ce soir à cause du stade et de la situation, mais Anfield est au moins un stade approprié – ce sera bon pour nous”, a déclaré Klopp aux journalistes après le match.

Eh bien, Valdano ne s’est pas retenu dans sa réponse. «Le Real Madrid ne joue pas à Valdebebas pour l’avantage compétitif. Ils perdent plus qu’ils ne gagnent avec le changement de décor », a expliqué Valdano.

“Lorsque le Santiago Bernabeu sera terminé, ce qui ressemblera à un camp d’entraînement sera Anfield.”

Klopp a été critiqué pour son manque de respect et ses excuses bizarres après le match. Pour plaisanter, le groupe de construction qui a construit Valdebebas et le stade Alfredo Di Stefano a envoyé à Jurgen Klopp une petite maquette 3D du stade Alfredo Di Stefano. Le manager allemand a peut-être tenté de détourner la pression et le blâme de sa propre équipe, mais la manière dont il l’a fait a laissé un mauvais goût pour tous.