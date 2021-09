Valdez, avec difficultés et controverse, et Nakatani, de façon spectaculaire, ont conservé leurs ceintures mondiales

Dario Pérez

Le titre WBC des super poids plume est resté sur la taille du Mexicain Oscar Valdez, positif pour dopage plusieurs semaines plus tôt, dans la soirée de ce matin à Tucson, en Arizona, promu par Top Rank.

Valdez (30-0, 23 KO) a affronté l’espoir brésilien Robson Conçeiçao (16-1, 8 KO), duel d’ex-Olympiens invaincus en tant que professionnels. Les premiers tours ont été assez égaux malgré le lancement de plus de propositions de Conçeiçao, les deux essayant de dominer avec le jab et, à partir du second, essayant de connecter des coups puissants pour amener les juges sur leur terrain et endommager l’adversaire. Le Brésilien a connu des moments brillants au cours des quatrième et cinquième manches du règlement douze, mais Valdez a montré une bonne capacité d’ajustement et n’a jamais trop souffert, bien qu’il soit clairement sous les cartes à mi-chemin du combat.

Cependant, après l’équateur des actions, le Brésilien a commencé à ralentir à la fois la force et l’efficacité et le volume des mains, commençant peu à peu à l’emporter sur le champion et à enchaîner les meilleurs coups de poing des rounds, auxquels il a rejoint le point. soustrait au challenger au neuvième tour pour avoir frappé Valdez à l’arrière de la tête. Les derniers rounds, avec les deux combattants fatigués (donnant parfois l’impression que Conçeiçao était même épuisé), étaient un manque et ne peuvent pas, le Mexicain dominant le centre du ring et donnant l’impression de faire autre chose, même si le onzième pourrait être donné à lui, au Brésilien.

Dur et même combat, peut-être quelque chose de mieux au niveau des coups puissants que de Nogales, qui a décerné au vainqueur des scores de 115-112, 115-112 (ils pourraient être acceptables, avec le nul et la victoire par le minimum de Conçeiçao) et un aberrant 117-110. La polémique n’a pas abandonné cette question ou sur les cartes.

Dans le combat pour le titre mondial des poids mouches WBO, les Japonais Ensemble Nakatani (22-0, 17 KO) a envoyé l’espoir portoricain en quatre rounds Ange Acosta (22-3, 21 KO). Nakatani a montré sa puissance dès le premier coup de cloche, atteignant durement un challenger surpris dont le nez saignait déjà dans ces trois premières minutes. Déjà au deuxième tour, avec le barrage de coups des Japonais, ils sont montés pour examiner le saignement d’Acosta, un fait qui s’est répété au troisième set et, enfin, au quatrième, les actions se sont arrêtées en raison de l’abondance du Puerto Rican saigne. Nakatani continue de prouver qu’il est l’un des combattants les plus fiables dans les divisions de poids inférieur.

Et grande surprise dans la victoire de Luis Alberto López (23-2, 12 KO) contre la grande promesse, invaincu jusqu’à il y a quelques heures, Image de balise Gabriel Flores (20-1, 7 KO), pour qui Bob Arum avait de grands projets d’avenir à 21 ans (de Flores, pas d’Arum). La victoire de López dans ce combat de super poids plume était peu attrayante, car il a dominé du début à la fin, réussissant à connecter des mains très dures sur le visage de Flores, qui a fini par s’enflammer, avec des blessures ouvertes et son coin, son père dedans, voulant arrêter les hostilités .

100-90, 100-90 et 98-92 étaient les scores.

