Valdez bat Conceiçao avec controverse et conserve le titre WBC des super poids plume

Le Mexicain Oscar Valdez a battu le Brésilien vendredi dans une décision unanime controversée Robson Conceiçao et a conservé le Titre des super poids plume du World Boxing Council, à Tucson, Arizona.

Dans un vote qui n’a pas reflété la bonne performance de Conceicao, le Mexicain a gagné avec des cartes de 117-110, 115-112 et 115-112.

Robson Il en a profité lors des deux premiers tours en faisant des impacts avec son ‘jab’ et ses combinaisons par derrière contre une garde fermée Valdez, avec peu de capacité de réponse car le Sud-Américain, avec une plus grande portée, ne l’a pas laissé entrer.

Le champion en titre a fait des feintes, a échappé à la portée de l’adversaire et a été meilleur dans les échanges au troisième « tour », à partir duquel le Brésilien a commencé à danser et a cherché à frapper et à courir, ce qui n’a pas gagné la faveur des juges.

Plus fort, Conceiçao a insisté pour profiter par derrière, a frappé Valdez 1-2 et était meilleur au huitième round, mais Valdez a rebondi, a fait des dégâts avec une bonne main droite et a pris le neuvième, dans lequel le Brésilien a été pénalisé d’un point.

Robson a dansé et a cherché à blesser la pommette gauche de Valdez, saignant des coups. Au 10ème round, il a frappé un bon crochet du gauche, dans un autre round serré.

Encore une fois, le champion olympique sud-américain de 2016 a répété la stratégie du délit de fuite. Il croyait que cela suffisait, mais les juges ne l’ont pas apprécié.

Valdez a ouvert la voie lors des deux derniers tours contre un adversaire en sureffectif., qui s’est terminé par des tours et des danses, confiant qu’il avait un avantage sur les cartes et que sa victoire n’était qu’une question de temps. Lors du dernier tour, Robson a à peine frappé et les juges ont été sévères dans l’évaluation de sa performance.

“C’était un combat difficile, je n’ai pas pu faire de mon mieux parce qu’il a couru toute la nuit”, a déclaré Valdez., tandis qu’un Conceicao moqueur s’est perché sur les épaules de son entraîneur et a célébré comme s’il avait remporté la victoire.

Óscar Valdez a atteint 30 victoires en 30 combats, 23 avant la limite et Caetano a subi son premier revers après 16 victoires consécutives, la moitié par KO.