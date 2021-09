Valdez, Munguía et Teofimo devront “tourner très bien”

Jaime Munguia, Teofimo Lopez et Oscar Valdez, dans cet ordre, sont les thèmes de cette vidéo. Munguía pourrait se compliquer dans la WBO, Teofimo manque de ressources et Valdez, peut-être, il conviendra de quitter Eddy Reynoso et Team Canelo.

Munguía a un vrai défi et la WBO compterait les heures pour lui donner un ultimatum : soit eux, soit la WBC, qui a sorti de sa manche une égalité inutile contre Sergiy Derevyanchenko.

Teofimo Lopez a parlé de Vasily Lomachenko avec des phrases du manuel, mais sans aller au fond de sa réalité. Nous vous expliquons dans cette vidéo quelle est cette réalité.

Oscar Valdez est au moment le plus difficile de sa carrière et son aspiration à se justifier en combattant le vainqueur de Jamel Herring vs. Shakur Stevenson, ce ne sera pas la solution. Au contraire, il est possible que la solution vienne en prenant des décisions grossières et inattendues. Comme nous l’expliquons dans cette vidéo non filtrée.