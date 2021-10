Valdez place Astros dans une victoire aux World Series

21/10/2021 à 6h15 CEST

. / Boston

Le partant dominicain Framber Valdez a lancé huit manches solides et le frappeur désigné cubain Yordan Alvarez a frappé un coup sûr aux quatre coins avec les Astros de Houston, qui ont battu les Red Sox de Boston 9-1 mercredi et profitez de l’American League Championship Series. Avec son triomphe Les Astros réussissent 3-2 dans une série au meilleur des sept, n’étant plus qu’à une victoire d’obtenir un billet pour les World Series. Houston pourrait remporter son troisième billet Fall Classic en cinq ans.

Un jour après que les Astros ont marqué sept points pour briser une égalité en neuvième manche, ils ont accroché un autre numéro au tableau de bord de Fenway Park après avoir puni le partant gaucher Chris Sale tout en marquant cinq points en sixième manche. Les Red Sox avaient remporté sept matchs consécutifs en séries éliminatoires à domicile, remontant à la série de championnats de la Ligue américaine 2018, avant de perdre une avance en huitième manche mardi soir. Ils n’avaient jamais perdu deux matchs consécutifs en séries éliminatoires contre le manager portoricain Alex Cora.

Valdez (1-0) a résisté à huit manches sur le monticule, accordant trois coups sûrs, un circuit, un point, un but sur marche et cinq frappeurs sur des prises en route pour remporter la victoire, clé du neuvième texan. Le Dominicain, qui est allé 11-6 en saison régulière, a affronté 27 frappeurs avec un travail de 93 tirs, dont 62 les ont placés dans la zone de frappe cachée. Lorsqu’il est descendu du monticule, avec les trois derniers retraits du match restants, il a laissé sa MPM moyenne à 2,53. Valdez, qui a été parfait jusqu’à la quatrième manche, a réussi un blanchissage de deux coups sûrs en septième et est devenu le premier lanceur de ces séries éliminatoires à lancer huit manches.

C’était suffisant pour Valdez, qui a prolongé sa séquence de blanchissages personnels à 14 manches consécutives avant que le joueur de troisième but Rafael Devers ne marque avec un retrait en septième, l’un des trois coups sûrs de Boston. Le gaucher est parti après avoir retiré les Red Sox dans l’ordre au huitième, la plus longue sortie de tous les partants en séries éliminatoires. Valdez a également été le premier lanceur visiteur à durer huit manches lors d’un départ en séries éliminatoires à Fenway Park depuis que Charles Nagy des Indians de Cleveland en avait huit dans la série de division 1998. Le dominicain s’est rallié après avoir accordé deux points mérités à seulement deux et deux tiers des manches en Jeu 1.

Si Valdez était dominant depuis le monticule, avec la batte, Alvarez (1) a sorti le ballon du terrain en deuxième manche en guise de penalty pour les lancers de Sale. En début de deuxième manche, Álvarez a fait rebondir le ballon hors du terrain entre le champ gauche et le champ central, envoyant le ballon sur 119 mètres. Le Cubain a joué avec un bâton efficace en établissant un contact trois fois sur cinq dans la surface du frappeur et a terminé avec trois points produits et deux points marqués. Déjà en sixième manche, Álvarez a porté le score à 3-0 en frappant un double en profondeur dans le champ gauche, amenant le joueur de deuxième but vénézuélien José Altuve à la sonnerie.

Si la veille d’Altuve a frappé le ballon latéral, cette fois, il s’est connecté à une occasion en quatre dates avec le lanceur et a frappé le buzzer à deux reprises. Le deuxième point du Vénézuélien était en septième manche lorsque le garde forestier Michael Brantley a frappé un simple RBI pour mettre les numéros 7-0 sur le tableau de bord.

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa a frappé la batte à quatre reprises, mais a marqué un point au neuvième, frappant un simple du joueur de premier but cubain Yuli Gurriel dans le champ central. Gurriel était 3-en-5 à la matraque, perdant trois points sur son simple en neuvième manche, envoyant la sonnerie ainsi que Correa, le joueur de troisième but Alex Bregman et Correa.

La réponse des Red Sox est venue de Devers (3), qui a frappé un circuit en septième manche, sans aucun homme en circulation. Devers a trouvé les terrains de son compatriote Valdez et a sorti le ballon du terrain avec un coup de pied de 123 mètres en septième manche au-dessus du champ droit. Le Dominicain a frappé presque parfait avec un 3-2, avec un point produit et a marqué.

La défaite a été emportée par Sale (0-1) en cinq manches et une troisième, recevant une punition de trois coups sûrs, un circuit et quatre points, il a cédé deux buts et a retiré sept prises sur des prises.

Le match 6 de la série se déplace à Houston où il reprendra vendredi soir au Minute Maid Park. Les Astros n’ont pas nommé leur partant, tandis que les Red Sox de Boston ont annoncé Nathan Eovaldi (1-1) pour ouvrir le match.