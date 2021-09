Valdez vs Conceicao: cicatrice Valdez vs Robson Conceiao, en direct: horaire et où regarder le combat pour le titre mondial WBC des super poids plume à la télévision aujourd’hui

in

Valdez vs Conceicao : heure, date, transmission, TV, PPV et comment regarder en direct et en ligne. MARQUE Claro

OUScar Valdez défend pour la première fois son titre mondial des super-plumes du World Boxing Council avant Robson Conceicao après l’hypothèse positive controversée de dopage que le Mexicain subi après deux tests effectués par VADA.

Valdez vient de remporter le titre de sa catégorie ce 20 février passé quand a fait tomber Miguel Berchel à la MGM Grand Conference et cherche maintenant l’unification de tous les titres, bien qu’il ait d’abord un Je trouve ça difficile contre Conceicao au Casino del Sol de Tucson. Il ne faut pas oublier que le Sud-Américain a une longue histoire en tant qu’amateur, étant le champion olympique des poids légers en Ro 2016.

Le combat commencera à 22h00 Est 17h00, heure du Centre et 19h00, heure du Pacifique aux États-Unis, tandis que la transmission peut être suivie via ESPN, la même chose sur le territoire nord-américain.

N’oubliez pas qu’à MARCA Claro, nous vous donnerons les détails les plus importants de la nuit de ce 10 septembre.

Pour l’Amérique latine, la confrontation pourrait être suivie du signal de Plateformes ESPN Knockout et ESPN. Au Mexique, vous pouvez également suivre le combat sur TV Azteca Deportes, bien qu’il soit retardé.

Au Mexique, Colombie, Pérou, Équateur et Panama à partir de 17h00. vous pouvez commencer à profiter du panneau d’affichage. Tandis que pour Argentine et Uruguay, l’horaire sera à 19h00., une heure après Chili et Venezuela où l’action commence à 18h00. local. Enfin, dans la plupart Amérique centrale, l’heure exacte pour passer au match de boxe sera à 16h00.

Oscar Valdez contre Robson Conceicao | Catégorie : Titre mondial WBC des super poids plume.

Ensemble Nakatani contre ngel Acosta | Catégorie : WBO World Flyweight Title.

Gabriel Flores Jr contre Luis Alberto Lpez | Catégorie : Super poids plume.

Juan Ren Tellez contre Eduardo Garza | Catégorie : Super poids plume.

Omar Alejandro Aguilar contre Carlos Manuel Portillo | Catégorie : Super léger.

Raymond Muratalla contre Jos Angulo | Catégorie : Super léger.

Lindolfo Delgado contre Miguel Zamudio | Catégorie : Poids wlter.

Xander Zayas contre Jos Luis Snchez | Catégorie : Super poids wlter.

Jos Ramrez contre Miguel Ceballos | Catégorie : poids plume.