Valdez vs Conceicao : scar Valdez vs Robson Conceicao en direct : Résultat du match de boxe pour le titre mondial WBC en direct

Valdez vs Conceicao en direct et en ligne directe: cartes en ce moment aujourd'hui 10 septembre.

2 rondes | Acosta a pu continuer et au milieu de la punition que le japonais a donné, il a sorti un bon uppercut qui a magnifiquement ému le champion. Le Portoricain s’est réveillé.

2 rondes | Une nette hémorragie au nez d’Acosta arrête le combat pour le moment. Vous ne pouvez pas arrêter le saignement.

1 tour | Nakatani n’est pas sorti pour lésiner et a immédiatement attrapé le visage du challenger. Acosta n’a pas réussi à se connecter dans le bon sens avec les Japonais et a des plaies claires aux narines.

1 tour | COMMENCEZ LA BATAILLE POUR LE TITRE WBO !

Scar Valdez affronte son deuxième combat de l’année. Le Mexicain, ancien athlète olympique, s’est démarqué par le niveau qu’il a atteint aux côtés de l’équipe Canelo.

Tout au long de sa carrière, Valdez est resté invaincu et a réalisé un bilan de 29-0 et son dernier duel a été remporté par KO contre Miguel Berchelt.

La cicatrice mexicaine Valdez est déjà au Casino del Sol pour sa première défense en tant que champion des super poids plume. Deux combats à faire pour que Valdez monte chercher le procès.

FINALE | Zayas a gagné confortablement et atteint 10 victoires professionnelles. Bonne incursion dans les super-poids pour le Portoricain.

10-0 au total

Victoire de l’UD juste après avoir eu 19 ans

6 rondes | Le combat a disparu et dans ce tour, Zayas a dominé de manière remarquable, il a failli obtenir le KO mais Sanchez a résisté. Celui d’origine mexicaine s’est soldé par des blessures importantes.

5 rondes | L’avant-dernier round était terminé et les deux combattants n’étaient pas aussi rapides ce round. Mais Sanchez a l’air en meilleur état maintenant, malgré l’échange sur le ring qui continue de le laisser sur les cartes.

4 rondes | Sanchez a répondu dans ce tour.Zayas a réduit le volume de coups, mais a décroché de bonnes mains. Le ‘Gero’ volant l’aidait parfois à déplacer son rival.

3 rondes | Sanchez a souffert du début à la fin de la vitesse de Zayas. Le Portoricain a dominé le centre du ring et a réussi à décrocher de bonnes combinaisons. La cloche a sauvé le ‘Gero’.

2 rondes | Zayas montre à nouveau la puissance de sa main droite et Sanchez a du mal à briser la distance avec son adversaire, au près Xander a décroché un bon crochet. Un combat confortable pour la perspective portoricaine. On se souvient que le duel est de six rounds.

1 tour | Les deux combattants sont sortis pour trouver la distance rapidement. Le Portoricain a tiré plus efficacement et a été plus solide dans ce tour.

Robson Conceiao a grimpé très vite pour devenir le prétendant de Scar Valdez. Avec une séquence de 16 victoires consécutives depuis ses débuts, et invaincu, le carioca s’est démarqué par sa séquence de KO sur le ring. En plus de cela, les deux sont entrés en collision à une occasion en tant qu’amateurs, où Robson a remporté la victoire.

Xander Zayas a un grand défi ce jour-là. Quelques minutes après son entrée sur le ring, Tefimo Lpez est arrivé à Tucson pour montrer son soutien au Portoricain. Zayas a apprécié les démonstrations d’affection de la part du Hondurien.

Le Portoricain Xander Zayas fait face à son premier test à l’acide dans une nouvelle division. La grande perspective de la boxe est mesurée au poids moyen contre Jos Luis Sanchez. Le duel est convenu en huit rounds.

Le duel entre Scar Valdez et Robson Conceiao sera diffusé aux États-Unis via la plateforme ESPN. De plus, cette chaîne transmet le procès pour le Mexique et le reste de l’Amérique latine.

Dans un procès contre les Mexicains, Lindolfo Delgado est sorti pour liquider Zamudio dès les premiers instants. Le rival de 26 ans a remporté sa 13e victoire professionnelle et atteint 12 KO.

Avec un joli crochet gaucher dans la zone du foie, Tllez Girn a envoyé Eduardo Garza sur la toile et a gagné par KO en septième manche. Le Mexicain avait été supérieur dans le duel à courte distance et avait réussi les meilleurs coups puissants.

Le spectacle stellaire de la boxe débutera à 21h30 HNE et 20h30 CEST. Valdez fait face à sa première défense en tant que champion du monde WBC des super poids plume.

Le Portoricain Angel Acosta cherche à remporter le titre WBO des poids mouches contre Conjunto Nakatani. Le Japonais vient avec une incroyable séquence de quatre victoires consécutives par KO et espère mettre fin à la puissance d’Acosta.

La première bataille préliminaire était terminée. Le Mexicain Omar Aguilar était un grand joueur sur le ring et s’est imposé sur la voie rapide sur le Paraguayen Carlos Portillo. Le ‘Pollito’ a envoyé son rival sur la toile à trois reprises.

Le Brésilien a arrêté la balance jeudi à 129,6 livres ; tandis que le champion actuel était à la limite de 130. Tout était prêt pour le combat.

Ce sont les réunions qui ont été programmées pour vendredi après-midi à Tucson. Nakatani se bat contre Angel Acosta.

Oscar Valdez contre Robson Conceicao | Catégorie : Titre mondial WBC des super poids plume.

Ensemble Nakatani contre ngel Acosta | Catégorie : WBO World Flyweight Title.

Gabriel Flores Jr contre Luis Alberto Lpez | Catégorie : Super poids plume.

Juan Ren Tellez contre Eduardo Garza | Catégorie : Super poids plume.

Omar Alejandro Aguilar contre Carlos Manuel Portillo | Catégorie : Super léger.

Raymond Muratalla contre Jos Angulo | Catégorie : Super léger.

Lindolfo Delgado contre Miguel Zamudio | Catégorie : Poids wlter.

Xander Zayas contre Jos Luis Snchez | Catégorie : Super poids wlter.

Jos Ramrez contre Miguel Ceballos | Catégorie : poids plume.

Vendredi saint à tous les fans de boxe. Aujourd’hui il y a une fonction luxe avec la première défense de cicatrice Valdez pour le titre des super poids plume, les visages mexicains en Arizona Robson Conceiao.

Après avoir conquis le sceptre avec un KO puissant contre Miguel Berchelt, Valdez monte sur le ring pour la deuxième fois cette année. La ceinture WBC est entre les mains du Mexicain, qui Il est confiant de respecter les prévisions et de remporter une solide victoire.

Les Le combattant de 30 ans entre dans ce duel avec un bilan de 29-0 et une marque de 23 victoires par KO. Au lieu de cela, le Brésilien a sa première opportunité de s’établir dans la division.

Conceiao n’a eu que 16 combats, assez pour gagner du crédit et grimper dans le conflit du championnat. Le carioca Il vient de l’emporter en avril contre Jess Ahumada et maintenant il espère donner la cloche contre le monarque actuel.

Alors que le duel co-vedette mettra en vedette Gabe Flores et Luis Alberto Lpez. Le spectacle commence à 18h15 HNE et n’oubliez pas que vous avez tous les détails dans BRAND Claro USA.