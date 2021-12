Valence accroche le panneau « épuisé »

15/12/2021 à 21h00 CET

CD Arenteiro, une équipe de la deuxième RFEF, affronte le match historique contre Valence, la première équipe de première division à visiter le terrain Espiñedo en compétition officielle, avec le désir et l’enthousiasme comme armes contre le potentiel de son rival au troisième tour de la Coupe du Roi.

Le duel contre Valence, quoie se rend à O Carballiño après avoir enchaîné sept matchs sans perdre entre Ligue et Coupe et remporter leurs deux derniers duels de championnat sera un énorme défi pour les garçons menés par Fran Justo, qui rêvent d’apporter une victoire aux 1800 fans qui ont épuisé les billets que le club a mis en vente.

Le bon moment que traverse l’équipe formée par José Bordalás contraste avec la crise du jeu et les résultats d’Arenteiro, qui est tombé à l’avant-dernière place du groupe I de la deuxième RFEF après avoir ajouté seulement trois points des 21 derniers en jeu .

Fran Justo pariera sur un système de trois centraux -Germán, Portela et Vitra- avec deux côtés très profonds pour éviter le jeu de contre-attaque de Valence, tandis qu’au centre du terrain il donnera la direction de l’équipe à Adrián Cruz, un des deux cousins ​​d’Iago Aspas qui débutera, en principe, dans l’équipe de départ.

Valence affronte ce match après que quatre points positifs ont été confirmés dans l’effectif ces derniers jours, celui du défenseur central Omar Alderete, celui de l’entraîneur José Bordalás (qui n’étaient plus dans le match contre Elche samedi) et deux autres membres du staff technique d’Alicante.

Sans Bordalás et sans son deuxième entraîneur Patri Moreno, qui a dirigé l’équipe lors du match de Mestalla samedi, ce sera le préparateur physique Javier Vidal qui dirigera l’équipe lors du match de coupe, qui pourrait se répéter ce lundi en match de championnat contre Le soulèvement.

Le match du premier tour sur le terrain d’Utrillas a montré un Valence solide, réticent à concéder le bonheur à son rival et avec pas mal de titulaires sur le terrain.

Depuis le milieu de terrain Daniel Wass et l’attaquant Maxi Gómez ne pourront pas participer au derby de la ville tous les deux pourraient être dans les onze, bien que ce ne soit pas certain.

Lors de cette rencontre à Teruel, l’entraîneur a laissé Jasper Cillessen se reposer sous les bâtons et a donné à Jaume Doménech la position de départ devant Giorgi Mamrdashvili et cette décision sera également l’une des plus attendues.

Avec Alderete et Gabriel Paulista, blessé, exclus pour lundi, il est prévu que Mouctar Diakhaby ou Hugo Guillamón puissent se reposer et que le jeune défenseur central César Tárrega, qui a déjà joué à Utrillas, puisse répéter en tant que titulaire. Thierry Correia ne devrait pas encore réapparaître à l’arrière droit.

Dans la zone médiane et l’attaque de l’équipe, comme il n’y a pas de pertes dues à la suspension et que Bordalás ne fait pas trop de rotations en championnat, de nombreux joueurs ont besoin de minutes, bien qu’à Teruel l’entraîneur ait opté pour ceux qui entrent habituellement dans le Ligue depuis le banc et pas pour ceux qui ont à peine des minutes.

Les files d’attente probables

Arenteiro : Diego Garcia ; Eimil, Germán, Portela, Vitra, Naveira; Alex, Adrian Cruz, Renan ; Jony et Sylla.

Valence : Mamardashvili ou Jaume ; Foulquier, Diakhaby, César Tárrega, Jesús Vázquez ; Koba, Racic, Yunus, Cheryshev ; Marcos André et Maxi.

Stade: Municipale d’Espiñedo.

Heure : 19h00.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou).