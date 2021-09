Valence affronte ce mardi contre Schio la première des deux batailles pour atteindre l’Euroligue

20/09/2021 à 16h48 CEST

.

Panier de Valence, toujours avec les échos du titre de Supercoupe féminine qu’elle a remporté ce dimanche, affrontera ce mardi sur la piste de l’italien Beretta Famila Schio le premier des deux battles qui auront lieu cette semaine et cela déterminera s’il se qualifie pour ce qui serait sa première participation à la phase régulière de l’Euroligue. L’équipe de Rubén Burgos, en tant que vice-champion de la dernière Ligue féminine et en vertu de la troisième place que la FIBA ​​​​a attribuée à la Fédération espagnole, C’est l’une des six équipes qui participeront à la phase préliminaire du tournoi européen.

La division en deux groupes pour des raisons géographiques a associé Valence à Schio et French Bourges, deux puissants classiques européens du basket-ball, avec lesquels ils disputeront une ligue avec un affrontement contre chacun d’eux dont l’équipe s’est qualifiée pour l’Euroligue.. En cas de triple égalité avec une victoire, la moyenne globale du panier sera décidée par le qualifié, donc en cas de victoire comme de défaite, la différence peut finir par être décisive. Les deux perdants joueront l’Eurocup.

L’équipe valencienne affronte cette rencontre après l’élan moral et l’épuisement physique qui lui ont permis de remporter ce week-end le deuxième titre de son histoire après avoir remporté le Championnat d’Europe en avril dernier.

Avec un bloc très similaire à celui de la saison dernière, qui a incorporé Ángela Salvadores de l’étranger et a laissé partir Laura Juskaite et María Pina, Valence a su exploiter le fait de conserver le même style et de nombreuses connexions pour vaincre en toute sécurité Tenerife, hôte, en demi-finale et en finale Perfumerías Avenida, son bourreau en finale de la dernière ligue.

Sous la baguette énergique de Cristina Ouviña, l’équipe de Rubén Burgos tentera de noyer son rival pour courir. En attaque statique, la présence de la tireuse salvadorienne devrait permettre d’ouvrir le terrain aux pénétrations de Queralt Casas ou au jeu près du panier de Celeste Trahan-Davis, Raquel Carrera ou Laura Gil.

Comme cela s’est produit en Supercoupe, Valence aura la perte importante de Rebecca Allen, pour être toujours dans la WNBA. Pour le couvrir, il a temporairement incorporé la Belge Jana Raman. De plus, l’équipe de jeunes Claudia Contell complétera l’équipe.

Ils affronteront un rival habitué à l’élite (en Italie, ils ont remporté dix championnats, douze coupes et onze supercoupes) et qui il y a deux saisons, en 2019-20, a atteint les quarts de finale de l’Euroligue. Dirigé cette campagne par l’entraîneur grec Georgios Dikaioulakos, il compte parmi ses références l’extérieur belge Kim Mestdagh et l’intérieure française Sandrine Gruda. Il ne pourra pas non plus compter sur Cherli Coller, l’une de ses recrues, pour être en WNBA.