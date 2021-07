Valence affrontera Milan dans le Trophée Orange

Il est sûr de dire que les pourparlers entre Barcelone et Ilaix Moriba ne se sont pas déroulés comme prévu. Les agents du jeune ont été assez difficiles à gérer et cela aurait laissé la direction de Barcelone décontenancée dans les négociations. La partie la plus difficile des choses est qu’actuellement, en raison des négociations […] More