Valence – Alavés: La descente se joue à Mestalla

La compétition nationale ne s’arrête pas et samedi, nous avons un match très intéressant entre deux équipes qui tentent de certifier le salut et de rester Première division: Valence et Alavés.

Alavés a pris beaucoup d’air ces derniers jours avec sept points sur neuf possibles. Les babazorros ont pris trois points de marge par rapport au puits, mais une défaite les ferait désormais couler au classement. Que les Alavés remportent la victoire, c’est à 3,7.

Valence, cependant, n’a pas gagné lors des quatre derniers matchs (deux points sur 12 possibles) et est à un pas de se retrouver dans de sérieux ennuis. Ils ont besoin de victoire et plus contre un rival complètement direct. Trois points peuvent maintenant vous donner un salut virtuel. Que ceux qui gagnent doivent 2,05.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Lors des cinq derniers matchs de Valence, les deux équipes ont marqué … Et c’est que les locaux peuvent bien faire en attaque, mais en défense une solidité adéquate n’a pas été obtenue. Que les deux équipes marquent sont payées 1,9.

En ce qui concerne les noms propres, nous allons passer en revue les joueurs qui ont les meilleures chances de marquer dans le jeu. C’est ainsi que les footballeurs avec le plus de chances de marquer selon Betfair:

– Maxi Gomez 2,7

– Kevin Gameiro 3

– Joselu 3,1

– Patrick Cutrone 3,1

– Carlos Soler 3.2

– Manu Vallejo 3,3

– Lucas Pérez 3,6

Quant aux objectifs, Si vous pensez qu’à Valence – Alavés il y aura plus de 2,5 buts, c’est 2,2. Si vous pensez qu’il y en aura moins, c’est 1,6.