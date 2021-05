Valence analyse la situation sportive et l’avenir de Gracia

05/03/2021 à 11:57 CEST

Les dirigeants de Valence analysent ce lundi la situation de l’équipe, qui dispose d’un coussin de six points en relégation avec douze à disputer, et l’avenir de l’entraîneur. Javi grace, comme Efe l’a appris de sources familières avec ces conversations.

Les managers sont préoccupés par le fait que l’équipe n’a remporté que trois des dix-huit derniers points joués et par la tendance que cet équilibre montre lors des quatre derniers matchs de la Ligue, auxquels elle fait face avec 36 points dans son casier.

L’un des déclencheurs pour lesquels l’entité peut opter est le rejet de la grâce, bien que ces mêmes sources aient assuré qu’à ce stade, aucune décision n’a été prise.

Valence accueillera dimanche Valladolid, à cinq points de retard et quatrième par derrière; il se rendra ensuite à Séville immergé dans la lutte pour le titre; Il reviendra au Mestalla pour affronter Eibar, qui est en bas avec dix points de moins que Valence; et il fermera la Ligue sur le terrain de Huesca, qui marque désormais la frontière de la relégation avec 30 points et en avant-dernière position.