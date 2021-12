Valence CF | Prix ​​de Bordalás à son équipe pour sa séquence de victoires

22/12/2021 à 18:59 CET

José Bordalás sait motiver son peuple et c’est ainsi qu’il a réussi avec lui Valence CF. Malgré un début de saison irrégulier, l’entraîneur d’Alicante a finalement fait mouche et la preuve en est le grand saut de qualification que son équipe a fait, actuellement en huitième position de LaLiga Santander.

L’entraîneur est conscient du pouvoir de motivation de son équipe et c’est pourquoi il a mis son staff au défi de s’ils ont eu plein de victoires, il leur accorderait plus de vacances, plus précisément, cela leur donnerait du repos jusqu’au 29 décembre .

Dit et fait, ses joueurs se sont mis au travail et ils ont gagné tous les matchs joués en décembre. Il appartiendra désormais au sélectionneur de tenir parole et de donner à ses joueurs un repos plus que mérité jusqu’au 29, date à laquelle ils devront revenir préparer le match qui clôturera l’année 2021, le 31 décembre contre l’Espanyol et à Mestalla, devant ses fans.