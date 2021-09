Valence commence à préparer le duel contre Osasuna

09/06/2021 à 13:47 CEST

Valence, après trois jours de repos, a commencé à se préparer ce lundi pour son affrontement du week-end prochain sur le terrain d’Osasuna, bien qu’il l’ait fait même sans les joueurs appelés par leurs équipes nationales.

La technique José Bordalás a dirigé une séance qui a duré environ deux heures et à laquelle il n’a pas non plus participé Alex Blanc, affligé de problèmes physiques.

Au lieu de cela, le portier a fait Cristian Rivero malgré le coup dur qu’il a reçu lors de la dernière séance de travail et qui l’a contraint à une retraite anticipée.Bordalás, qui a commencé la séance par un bref discours, a harangué ses joueurs tout au long de la séance et leur a demandé à un moment donné plus de précision dans les contrôles et les passes.

L’entraîneur a également proposé plusieurs exercices de pression individuelle au joueur avec le ballon afin de le voler ou au moins d’entraver ou de ralentir sa circulation.