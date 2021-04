Valence condamne le racisme par une déclaration

04/04/2021 à 19:51 CEST

L’incident survenu à Carranza pendant les premières minutes de Cadix-Valence aura sûrement des conséquences. Et c’est que, encore une fois, le fléau du racisme est revenu au plan sur les terrains de jeu.

Tout s’est passé après une action entre Diakhaby et Ruisseau dans lequel le joueur valencien, aurait reçu une sorte d’insulte raciste, pour laquelle il a choisi de quitter le parti, suivi de ses coéquipiers. L’équipe che est revenue sur le green après avoir traversé les vestiaires dans lesquels les différentes options étaient évaluées. Une rencontre à laquelle le protagoniste de l’action n’a pas rejoint, Diakhaby.

Malgré la décision de continuer, Valence a voulu clarifier sa position sur la question qui a donné lieu à l’incident. « L’équipe s’est réunie et décide de revenir se battre pour le bouclier mais ferme dans la condamnation du racisme dans tout Valence sous toutes ses formes. Non au racisme », a-t-il déclaré dans un communiqué à travers ses réseaux sociaux, précisant ce qu’il était la cause qui a déclenché la situation.

L’équipe s’est réunie et décide de revenir se battre pour le bouclier mais ferme à condamner le racisme de tous les @valenciacf sous toutes ses formes. 𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢 # JuntsAnemAMUNT # AllToPlayFor – Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) 4 avril 2021

Quelques minutes plus tard, le club valencien a publié un nouveau message dans lequel il expliquait qu’il s’agissait du leur Diakhaby celui qui a demandé à ses coéquipiers de retourner sur le terrain de jeu.