Valence doit se prononcer sur Ponsarnau après ne pas avoir atteint les objectifs

11/06/2021 à 13:01 CEST

.

L’élimination du Valencia Basket contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue ACB ouvre la traditionnelle période de réflexion dans l’entité, qui devra décider dans les prochains jours si, après une campagne au cours de laquelle les objectifs risqués qu’elle s’est fixés n’ont pas été atteint, offre à Jaume Ponsarnau renouveler votre contrat.

L’entraîneur catalan a déclaré jeudi à l’issue du match que l’équipe a été très compétitive cette saison mais qu’elle a manqué de cohérence physique et mentale et était consciente que sa continuité était dans l’air.

«Nous rencontrerons le club et verrons ce qui est le mieux et la décision qui est prise, de s’y conformer. Cela fait cinq saisons dans ce club, dans lesquelles j’ai beaucoup grandi et dans lesquelles je pense avoir apporté beaucoup de choses et nous verrons où cela nous mènera. Si c’est la fin, ce sera une fin de gratitude et si nous continuons ce sera avec le maximum d’ambition et d’enthousiasme », a-t-il souligné.

En début de saison, le club a établi le classement parmi les huit premiers de la phase régulière de l’Euroligue comme objectif prioritaire de la campagne, puisque cet objectif lui a permis de répéter la saison suivante dans la meilleure compétition européenne de basket-ball tant qu’il est resté en tête de l’ALBA Berlin.

L’équipe de Ponsarnau s’est battue jusqu’au dernier jour pour y parvenir mais s’est finalement classée neuvième avec une victoire inférieure aux sixième, septième et huitième classés.

Après cette déception, le directeur général José Puentes lors d’une apparition publique a rétabli les objectifs de la saison et a déclaré que l’équipe devrait se battre pour l’ACB, un objectif qui a également été éloigné car il a atteint le match éliminatoire des demi-finales.

Dans cette perspective, mais aussi avec le nouveau contexte d’un retour au Championnat d’Europe la saison prochaine, le club doit prendre une première décision quant à savoir s’il souhaite que Ponsarnau reste à la tête de l’effectif.

Ponsarnau est arrivé au club valencien à l’été 2016 en tant que deuxième entraîneur de Pedro Martínez et en tant que premier adjoint, il faisait partie du personnel d’entraîneurs qui a conduit l’équipe à remporter sa première et unique Ligue ACB cette même saison.

Par la suite, il est resté l’année suivante en tant qu’assistant de Txus Vidorreta après que l’entraîneur basque a repris l’équipe cet été 2017 et l’a finalement remplacé en tant qu’entraîneur-chef un an plus tard.

Ponsarnau a donc dirigé l’équipe valencienne pendant trois saisons, qu’il a mené lors de sa première saison en Eurocup et donc pour décrocher une place pour l’Euroligue l’année suivante.

L’été dernier, après avoir mené l’équipe en demi-finale de l’ACB et n’avoir pas pu terminer l’Euroligue en raison de COVID-19, le club a décidé de prolonger le contrat de l’entraîneur, se rendant compte qu’il n’avait pas eu la possibilité d’atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés. pour lui. .