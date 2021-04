Valence élimine Baskonia et dépend désormais du Zenit

08/04/2021 à 23:39 CEST

.

Un Valencia Basket tenace a battu la Baskonia TD Systems dans une finale face ou face jeudi et ne leur a laissé aucune option. pour se qualifier pour le «top 8» de l’Euroligue, mais son laissez-passer pour ces quarts de finale et, avec lui, sa participation à la prochaine édition du tournoi, est en suspens que le Zenit Saint-Pétersbourg perd l’un des deux matchs qu’ils ont en suspens.

VAL

BAS

PANIER VALENCIA, 86

(25 + 14 + 21 + 26): Sam Van Rossom (5), Joan Sastre (7), Nikola Kalinic (12), Derrick Williams (16), Mike Tobey (13) -partant cinq-, Vanja Marinkovic (8) , Klemen Prepelic (14), Louis Labeyrie, Bojan Dubljevic (11), Guillem Vives et Fernando San Emeterio

TD SYSTEMS BASKONIA, 81

(21 + 23 + 15 + 22): Luca Vildoza (6), Tadas Sedekerskis (8), Rokas Giedraitis (17), Achille Polonara (16), Ilimane Diop -starting five-, Pierriá Henry (19), Youssoupha Fall, Alec Peters (5) et Zoran Dragic (10)

ARBITRES

Sasa Pukl (Slovénie), Sreten Radovic (Croatie) et Joseph Bissang (France). Éliminé par cinq fautes personnelles: Louis Labeyrie (33:33), de Valencia Basket, et Ilimane Diop (34:23), de TD Systems Baskonia.

INCIDENTS

Match correspondant à la 34e et dernière journée de la phase régulière de l’Euroligue masculine de basket-ball disputé à huis clos au pavillon Fuente de San Luis (Valence).

Deux triples, l’un de l’Argentin Luca Vildoza et l’autre de Tadas Sedekerkis, ont donné le coup d’envoi à Baskonia contre une équipe locale qui avait du mal à démarrer. Voyant leurs problèmes en attaque statique, Valence a resserré les lignes en défense avec un Derrick Williams s’est concentré de manière inattendue pour inverser le choc et les sensations (21-14, m.8).

Avec l’équipe basque bloquée, Dusko Ivanovic a mis la main sur Pierria Henry qui, sans se souvenir de l’entorse de la cheville qui a été faite dimanche, a ajusté le score en quelques pénétrations. Mais Valence n’a pas perdu son sang-froid. Peut-être déjà alertés que la victoire du Real Madrid a rendu leur classement encore plus compliqué, les locaux viennent de sortir.

Voyant que le match pouvait disparaître, Ivanovic a opté pour une équipe de cinq «petits» qui, bien que cela ne lui ait pas permis de revenir, a coupé le rythme de Valence. Lorsqu’il a retrouvé une structure normale, il n’a pas été difficile pour lui de tourner le tableau de bord avec un partiel 0-10 qui comprenait un triple de Vildoza et un autre de Rokas Giedraitis mais surtout forçant des pertes aux locaux (39-44, m.20).

Le passage dans les vestiaires a calmé Valence et paralysé la Baskonie mais Ivanovic n’a pas laissé tomber son équipe et a entamé une roulette de changements pour punir les erreurs qui ont réveillé son équipe, à nouveau avec Henry comme facilitateur mais aussi Giedraitis (45-53, m.25).

Valence a réussi à rester à flot en fermant le rebond, avec un peu de chance dans certaines actions et en ajoutant depuis la ligne des lancers francs. Se voir vivant lui a donné confiance et deux triples d’affilée, un par Vanja Marinkovic et un autre par Klemen Prepelic, ils l’ont mis en tête avant le début du dernier quart-temps (60-59, m.30).

Pierriá Henry était le meilleur de l’équipe baskoniste

| .

Ivanovic a récupéré sa petite structure avec Polonara de «cinq» et a de nouveau arrêté Valence et le match est resté bloqué. Henry est revenu pour commencer les visiteurs avec une démonstration physique brutale, mais les habitants ont trouvé à Marinkovic et à Mike Tobey à deux nouvelles références et ils sont entrés dans la dernière ligne droite (76-72, m.34).

Le choc était voué à une finale face à face après un triple de Sedekerkis mais un « deux plus un » de Tobey a commencé à déséquilibrer le choc. Un échec de Polonara n’a laissé pratiquement aucune option aux visiteurs, mais, inconscient du découragement, Baskonia a tenu le crash jusqu’à la fin et a pressé une étrange faute offensive de Kalinic pour obtenir dans les deux à dix secondes de la fin.

Le match a été décidé à partir de la ligne des lancers francs. Williams a raté l’un des deux qu’il avait mais Henry a également raté son premier qui l’a amené à lancer le second à manquer. Il n’a pas touché l’anneau, le ballon est allé à Valence et Bien que Williams ait raté les deux, le rebond du deuxième lui a permis de fermer le crash.