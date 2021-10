Valence espère récupérer ses quatre blessés pour se rendre au Barça

10/01/2021 à 19:46 CEST

Valence est confiant de récupérer les quatre joueurs désormais blessés, Thierry Correia, José Luis Gayà, Carlos Soler et Denis Cheryshev, qui seront absents ce samedi contre Cadix, pour le match sur le terrain de Barcelone après la pause que l’équipe va vivre Ligue.

L’entraîneur valencien, Jose Bordalás, a admis qu’ils ont été « proches & rdquor; pour pouvoir réapparaître dans ce prochain match de championnat mais finalement ils ont décidé de ne pas les forcer.

“Comme nous allons nous arrêter, nous n’avons pas voulu précipiter le retour et qu’il y aurait une rechute, mais il est presque certain qu’ils le seront pour plus tard & rdquor;, a déclaré le technicien, qui a déclaré qu’ils ont travaillé “très bien & rdquor; et qu’ils ont essayé de « raccourcir & rdquor; les échéances.

De plus, pour cette rencontre, fixée au 17 au Camp Nou, Bordalás récupérera également Maxi Gómez, qui manquera le choc au Nuevo Mirandilla de Cádiz par penalty.