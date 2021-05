“Valence est devenue une maison de fous”

04/05/2021 à 19:28 CEST

Daniel Guillen

L’ancien attaquant de Valence, Mario Kempes, a particulièrement critiqué la directive actuelle de Valence et inculpé les chiffres de Peter Lim et de la société Meriton aux microphones de Radio MARCA: “Ils sont venus pour inventer des choses qui étaient un désastre. Le problème sportif, ils ne peuvent pas le résoudre et, néanmoins, ils ne connaissent pas la langue ni où se trouve Valence. Malheureusement, c’est devenu une maison de fous”.

L’Argentin, Joueur de Valence pendant sept ans en deux étapes, est sorti en défense de Javi Gracia, qui a été limogé après la défaite de Leo Messi contre Barcelone le dernier jour: “Javi Gracia n’a pas reçu les renforts qu’ils lui ont dit qu’ils allaient lui apporter. Les garçons ont essayé, mais ils ne peuvent pas. L’organisation n’est pas à la hauteur des normes de l’institution.”.

Dans ce sens, l’ancien joueur Il a demandé l’union dans les fans et dans le vestiaire pour affronter la fin de la saison, où Valence n’est pas assurée de rester dans la Liga: “Si les gens démontrent qu’ils doivent être unis. Regardez ce qui s’est passé à Manchester. Les habitants de Valence sont fatigués de tant de bêtises “. “Il reste quatre jeux à souffrir. Vous devez laisser votre costume dans le placard et mettre votre salopette, tu n’as pas besoin de jouer gentil, mais sors avec le couteau entre les dents“, il a condamné.

Voro, le remplaçant sur le banc

Le limogeage de Javi Gracia en l’absence de quatre jours à la fin de la saison a forcé Voro à prendre les rênes de l’équipe. Dans quelle est sa septième fois en tant qu’entraîneur par intérim, Le Valencien doit clôturer son séjour en Liga: actuellement ils marchent en quatorzième position avec six points au-dessus de la descente.

Le calendrier des valencianistes, quiils accumulent six matchs sans gagner, ce n’est pas tout à fait simple: Valladolid, Séville, Eibar et Huesca. Trois rivaux directs pour la permanence, en plus d’un Séville en hausse qui, malgré la défaite contre l’Athletic Club, fait face à la dernière étape avec de réelles options pour se battre pour le titre.