Valence et Elche mesurent leur progression dans un duel autonome

10/12/2021 à 21h00 CET

Valence et Elche mesurent ce samedi dans un duel autonome de la Communauté valencienne à Mestalla l’amélioration que les deux ont connu le jour dernier après briser leurs séquences de défaites avec des victoires.

Dans le cas de Valence, leur triomphe sur le terrain du Celta de Vigo a éclaté avec une séquence de trois matchs nuls consécutifs et avec le sentiment amer qui avait laissé dans le groupe dirigé par José Bordalás qu’ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs onze matchs précédents.

De plus, après avoir dû déplacer de nombreuses pièces du onze en raison des sanctions de Dimitri Foulquier et de Mouctar Diakhaby, le sélectionneur récupère à la fois pour ce rendez-vous donc les absences sur blessure de Thierry Correia sur le côté droit et Gabriel Paulista au poste central pourraient avoir des remplaçants naturels.

Avec le retour des deux, Hugo Guillamón, un central reconverti cette saison en milieu de terrain défensif, pourrait retrouver ce poste, ce qui donnerait à l’entraîneur de nombreuses options pour le milieu de terrain. L’une des inconnues est de savoir s’il répétera le 1-4-4-2 ou optera pour le 1-4-5-1 avec lequel il a permis à l’équipe de retrouver une force défensive.

Pour cette rencontre, au contraire, vous ne pourrez pas compter sur José Luis Gayà pour avoir purgé un match de pénalité pour accumulation d’avertissements, mais son absence n’impliquera aucun autre changement. Toni Lato, revenu dans la dernière ligne droite du match à Balaídos après plusieurs semaines de blessure, et le jeune Jesús Vázquez seraient ses remplaçants naturels.

La réunion sera marquée d’une manière ou d’une autre par la manifestation qui a été convoquée au cours des heures précédentes dans les environs de Mestalla contre la gestion de Peter Lim en tant qu’actionnaire maximum du club, une protestation qui, comme cela s’est produit lors de récentes réunions à Mestalla , se déplacera sur le terrain, où il y a un autre convoqué à la minute 19 demandant son départ.

Pour sa part, el Elche fait face à la visite à Mestalla revitalisée sportivement et émotionnellement après l’arrivée de Francisco Martínez sur son banc, qui en à peine une semaine a réussi à briser une mauvaise dynamique de résultats (sept jours sans gagner) et à sortir l’équipe de la relégation.

L’équipe d’Elche fait face à la visite à Mestalla avec la perte de Pedro Bigas, qui continue de se remettre d’une blessure au mollet, mais avec la sortie de l’Argentin Javier Pastore et du central Josema Sánchez, déjà remis des problèmes physiques qui les séparaient de l’équipe au cours des deux derniers jours.

Le seul doute de la semaine a été la condition physique du Colombien Johan Mojica, le joueur qui accumule le plus de minutes cette saison, qui n’a pas exercé avec le groupe lors des dernières séances en raison de problèmes physiques. L’équipe sera incertaine jusqu’à la dernière minute.

Après la bonne image offerte contre Cadix, il semble peu probable que l’entraîneur d’Almeria modifie son alignement, dans lequel les joueurs Iván Marcone ou Tetemorente, sans importance avec l’entraîneur précédent, ont gagné une place dans la formation initiale.

La visite à Mestalla a toujours une saveur particulière pour les fans d’Elche, qui accompagneront à nouveau leur équipe dans le déplacement le plus confortable du parcours. Plus de 700 supporters seront dans les tribunes du stade valencien lors du premier déplacement massif de supporters après la pandémie.

Les files d’attente probables

Valence : Cillessen ; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Lato ; Soler, Guillamón, Wass, Costa; Dur et Maxi.

Elche : Edgar Badia; Palacios, Roco, Diego González, Mojica ou Josema ; Tête Morente, Marcone, Mascarell, Fidel ; Lucas Pérez et Lucas Boyé.

Arbitre: Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: Mestalla

Heure: 18h00.