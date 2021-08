Valence et Getafe lancent la Liga 2021/22

13/08/2021 à 11h00 CEST

Valence et Getafe ouvrent le rideau de la Liga Santander 2021/22 avec la première journée, qui se jouera au stade Mestalla à partir de 21h00.. Dans le premier jeu du projet José Bordalás, Les Valenciens sont clairement favoris contre Madrid, qui a Míchel sur le banc et qui sort d’une saison avec de nombreuses complications.

L’entraîneur de Valence, José Bordalás, fera ses débuts précisément contre son ancienne équipe, Getafe. Avec pour seules nouvelles d’Omar Alderete, du Hertha Berlin, et le retour de Rubén Sobrino après prêt, Valence fait face à la première saison de reconstruction après s’être débarrassée de joueurs importants l’été dernier. Sans Gameiro ni Mangala, José Bordalás ne pense qu’à la Liga.

Le Getafe de Míchel, pour sa part, veut être à nouveau l’un des rivaux les plus inconfortables de la compétition et s’installer dans la première moitié de tableau. Pour cela, les joueurs aiment Aleñá (maintenant détenue), Sandro Ramírez, Stefan Mitrovic et, surtout, Vitolo. Les premiers de Séville et Las Palmas Il arrive en prêt de l’Atlético de Madrid et sera un acteur important du conseil d’administration.

Un duel qui peut se décider avec de nombreux buts

Valence – Getafe s’est transformé en duel avec de nombreux buts au cours des deux dernières saisons : 16 buts lors des quatre confrontations directes, dont deux buts (3-0) de Getafe au Colisée. Concernant les deux jeux de Mestalla, l’affrontement s’est terminé par un 2-2 en 2020/21 et 3-3 en 2019/20.

Getafe, en revanche, n’a plus gagné à Mestalla depuis la saison 2017/18, quand ils l’ont fait 1-2 avec deux buts de Rémy. De plus, sur les sept dernières visites, il n’a gagné qu’à cette occasion. Et seulement deux victoires lors des 15 derniers matchs à l’extérieur.