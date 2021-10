Valence et Majorque contre leur mauvaise séquence

22/10/2021 à 21h00 CEST

Valence et Majorque se rencontrent ce samedi à la Mestalla dans un affrontement qui débutera à l’heure du déjeuner (14h00) et dans lequel les deux équipes devront digérer le premières urgences de la saison avant les mauvaises séquences qui traînent.

Valence, après cinq matchs sans victoire, est déjà plus proche des places de relégation, dont ils sont séparés par sept points, que du haut du classement, qui compte déjà huit points de retard. Les expériences amères de ces dernières années devraient inciter l’équipe à ne pas tomber aussi bien dans la zone basse d’où il est si difficile de sortir par la suite.

L’équipe de José Bordalás affronte ce match après la défaite subie dimanche dernier au Camp Nou lors d’un affrontement dans lequel il s’est imposé au tableau d’affichage et dans lequel, au-delà du penalty controversé accordé à José Luis Gayà sur Ansu Fati, il manquait de force dans les deux domaines. La réunion a marqué le retour à onze des deux Gayà Comme Carlos Soler et les deux ont donné une plus grande solidité au jeu de l’équipe.

L’équipe ‘che’ aura le soutien d’un stade qui vivra son premier match sans restrictions de capacité depuis le début de la pandémie et dans lequel, en plus, les laissez-passer des membres seront libérés, puisque jusqu’à présent le club fonctionnait avec des billets . Ces deux éléments laissent présager une bonne entrée malgré l’heure du choc.

Placé à la treizième place du classement avec 11 points, Majorque tentera ce samedi de mettre un terme à une séquence de trois défaites consécutives à ses débuts après avoir perdu face à l’Athletic Club (2-0), au Real Madrid (6-1) et à la Real Sociedad (1 -0).

Les vermillons arrivent à la rencontre après avoir concédé une dure défaite dans les dernières minutes à Anoeta et malgré cela, il reste toujours à une certaine distance de la zone d’ascension.

Majorque n’a inscrit que deux buts à l’extérieur de l’île : celui de la victoire à Vitoria et celui que Kang In Lee a inscrit contre Madrid. Justement le Sud-Coréen, qui revient à Valence, club qui le forme depuis l’âge de 10 ans, est l’une des grandes références dans l’attaque de l’équipe des Baléares, qui ne pourra pas compter sur une autre de ses stars, le Le Japonais Takefusa Kubo, blessé.

Il est probable que le technicien, Place Luis García, répétez les onze qui sont tombés à la Real Sociedad après avoir joué 50 minutes avec une supériorité numérique sur le terrain. L’un des doutes porte sur l’arrière gauche, où Brian Oliván pourrait laisser son poste à Costa.

L’entraîneur a confirmé que le gardien Manolo Reina, très critiqué cette semaine pour l’échec décisif qu’il a eu face à la Real Sociedad, jouera à Valence, et aussi qu’il récupère l’ancien latéral de Villarreal Jaume Costa, déjà remis d’une blessure.

De son côté, Bordalás, pourrait récupérer pour ce rendez-vous Denis Tcherychev, qui est sorti du banc à Barcelone, même si sa présence est douteuse en raison de sa gêne au genou.

Celui qui ne pourra pas le faire au final sera Thierry Correia qui est toujours absent, tout comme Toni Lato. Le retour de Gayà à gauche et la présence du docile Dimitri Foulquier à droite font que l’entraîneur n’a pas trop de soucis à se faire.

Il va de soi que le défenseur central paraguayen Omar Alderete reviendra au titre après avoir purgé son match de pénalité, bien que Mouctar Diakhaby ait eu raison lors du match contre l’équipe catalane.

Les files d’attente probables

Valence : Cillessen ; Foulquier, Paulista, Alderete, Gayà ; Soler, Wass, Guillamón, Hugo Duro; Guèdes et Maxi.

Majorque : Reine; Maffeo, Valjent, Russo, Costa ou Oliván ; Kang In Lee, Babá, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez; Amath et Fer Niño.

Arbitre: Del Cerro Grande (école de Madrid).

Stade: Mestalla.

Calendrier: 14h00.