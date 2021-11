Valence et Rayo mesurent leur rêve européen à Mestalla

26/11/2021 à 21h00 CET

Valence, apparemment récupéré de son long nid de poule, et Rayo Vallecano, qui est encore publié, ils mesurent la solidité de leur rêve européen à Mestalla dans un duel où l’équipe madrilène arrive devant le joueur valencien après un brillant premier tiers de la compétition.

Après avoir disputé sept matchs de suite sans gagner, l’équipe de José Bordalás est désormais liée trois sans perdre et la victoire contre Villarreal a fait de bons tirages contre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad. En outre, l’entité des rivaux a renforcé la confiance du groupe, mais ces bons résultats et sensations sont venus avec une approche plus défensive de l’entraîneur d’Alicante, qui a changé le 4-4-2 pour un 4-5-1 avec Gonçalo Guedes de faux neuf et le équipe jetée d’avant en arrière ensemble sans abandonner les contres.

Contre le Rayo il faudra voir si ce pari est maintenu, qui visait essentiellement à réduire le nombre de buts encaissés, ou les retours d’origine pour tenter de supporter le poids du match. Cette décision dépendra de la question de savoir si l’attaquant uruguayen Maxi gomez, qui a déjà réapparu devant le Real, peut retrouver sa place dans le onze. Aussi le maintenant milieu de terrain Hugo Guillamon choisit de redevenir propriétaire après avoir purgé un match de pénalité. Le Gabriel central Pauliste et arrière droit Thierry Correia Ils seront à nouveau bas, il est donc supposé que Mouctar Diakhaby au centre de la défense et Dimitri Foulquier dans le couloir droit maintiendront leur place dans le onze.

En face sera le Ray, qui joue dans une excellente campagne et est situé sixième du classement avec 23 points, un record qui il y a vingt et un ans, je ne pouvais pas égaler, lorsque l’équipe alors dirigée par Juande Ramos disputait la Coupe UEFA. Malgré les bons chiffres et les bons sentiments, le vestiaire ne veut pas parler d’un autre objectif qui n’est pas la permanence et c’est sur quoi se concentre l’équipe dirigée par Andoni Iraola, l’artisan du succès de cette équipe qui compte 22 buts. et est la troisième marque de plus dans la catégorie.

Pour ce match, l’entraîneur basque a la perte importante du milieu de terrain argentin Oscar Trejo, qui est susceptible de remplacer dans les onze Unai lopez, même s’il ne serait pas exclu qu’il parie sur José Ángel Pozo, avec un rôle secondaire jusqu’à présent. Le reste du onze pourrait être le même que celui joué au début contre Majorque. Dans ce cas Sergi Guardiola Je continuerais au point d’attaque et le colombien Radamel Falcao, remis d’une déchirure du grand adducteur de la cuisse droite, attendrait son tour sur le banc.

Le doute pour l’appel, qu’Iraola n’a fourni que le jour même du match, est la présence de l’attaquant français Randy Nteka, qui se remet d’une entorse qui l’avait déjà contraint à manquer la dernière journée. Celui qui ne sera pas sûr c’est le milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss, blessée.

Le choc peut être marqué pour une nouvelle manifestation contre Peter Lim, actionnaire maximum de Valence. Après un premier appel réussi, l’un des groupes d’opposition a établi des protestations régulières toutes les 19 minutes des matches à domicile de l’équipe et bien qu’ils aient insisté pour demander le soutien des tribunes à l’équipe avant et après, il faudra voir si cela influence et excusez-moi.

Les files d’attente probables

Valence : Cillessen ; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà ; Costa, Soler, Guillamón ou Racic, Wass, Duro; Guèdes.

Rayon Vallecano : Dimitrievski ; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentin, Comesaña, lvaro ; Unai Lopez ; Sergi Guardiola.

Arbitre: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Campagne: Mestalla.