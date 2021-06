Valence gère mieux son énergie et atteint les demi-finales

05/06/21 à 00:36 CEST

.

Valencia Basket a mieux géré l’énergie que TD Systems Baskonia lors du troisième et dernier match des quarts de finale de la Ligue Endesa, qui a débuté à 22 heures avec le début de la nouvelle « heure creuse » de la consommation d’énergie et à celle entraînée par Nikola Kalinic a dominé tout le match et a fini par battre un rival qu’avec une rotation beaucoup plus courte, il est arrivé très fatigué à la fin et l’a payé (78-73)

Panier de Valence

(23 + 20 + 16 + 19) : Van Rossom (9), Sastre (6), Kalinic (18), Williams (2), Tobey (13) -cinq titulaires- Prepelic (5), Labeyrie (12), Dubljevic (9), Hermannsson (2) et Vives (2).

TDS Basconie

(19 + 15 + 19 + 20): Henry (9), Giedraitis (10), Sedekerkis (4), Polonara (15), Jekiri (4) -cinq propriétaires- Massenat (-), Colom (-), Fall ( 3), Dragic (16) et Peters (12).

Arbitres

Pérez, Peruga et Sánchez Sixto. Sans éliminé.

Incidents

Premier match des quarts de finale de la Ligue Endesa joué dans un pavillon de la Fuente de San Luis avec une capacité réduite à 1 000 spectateurs en raison des restrictions dues au COVID 19 qui a été achevé. Avant le début des affrontements, une minute de silence a été observée à la mémoire de Jorge Bauset, ancien conseiller du club et l’un de ses partenaires fondateurs.

Valence a commencé plus intense que les deux premiers matchs (pas très difficile surtout si la comparaison était avec le second) et cette énergie avec la fermeture du rebond défensif et au bon travail du Serbe Kalinic et Mike Tobey dans le ring basque ils lui ont donné l’initiative dans les sensations et le tableau d’affichage.

Baskonia a dû se réfugier dans le triplé d’Achille Polonara de ne pas se désengager et, même s’il lui a été difficile de le faire, les points de l’Italien et le dynamisme de ceux qui sont sortis du banc, notamment Goran Dragic, lui ont permis de resserrer le score.

Mais Bojan Dubljevic et Louis Labeyrie Ils ont donné de la continuité à la supériorité valencienne sous le panier et l’avantage local a fini par passer à dix points, obligeant Dusko Ivanovic à demander un temps mort car il n’a pas pu trouver le moyen de maintenir une certaine fluidité dans l’annotation (34-24, m .quinze).

Un Joan Sastre inspiré, décisif dans le repos

L’entraîneur monténégrin a encore renforcé le profil physique de son équipe en réunissant Tonye Jekiri, Polonara et Alec Peters mais un pic d’inspiration de Jeanne tailleur a permis à Valence d’atteindre la pause avec un avantage presque intact (43-34, m.20).

Le choc a repris par un intense échange de paniers dans lequel Baskonia a pris l’initiative mais Valence, sagement mené par Sam Van Rossom, a su répondre et laisser l’effort rival à néant.

Mais un triple de Peters sur le klaxon du changement au dernier quart a donné de l’air à l’équipe basque (59-53, m.30). Le coup psychologique a laissé le doute à Valence, qui a perdu son pas en début de dernier quart et a enchaîné plusieurs défaites qui ont fini par rétrécir le tableau d’affichage vers la fin.

Henry vacille et Valence n’échoue pas

L’usure, cependant, a fait des ravages sur Henry (qui a joué 31 des 34 premières minutes) et ses erreurs de tir ont permis à Valence de reprendre du poids sur le matelas malgré les tentatives de Peters pour l’en empêcher.

Malgré l’initiative de son côté (73-65, m.37), Valence n’a pas pu l’empêcher d’entrer Pollonara et Henri mis Baskonia en position de gagner, mais Giedraitis a raté trois fois, la base américaine a continué sans pouvoir diriger clairement et un dernier panier de Kalinic a fini par faire basculer un affrontement côté local dans lequel le Serbe a été viré au cri du MVP. Valencia Basket sera le rival du Real Madrid en demi-finale.